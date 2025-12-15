Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, dio a conocer que el 2025 cierra con finanzas sanas, sin contratiempos y con una administración ordenada, honesta y transparente.

Javier May destaca avances en Tabasco durante el 2025

Durante su conferencia matutina, el gobernador destacó que se concluyó con la homologación salarial, se realizó el pago de la segunda parte del aguinaldo y se garantizó la dispersión de apoyos como Sembrando y Pescando Vida y Bienestar y Plenitud.

En temas de seguridad, May Rodríguez explicó que hay avances positivos reflejados en la disminución de delitos, principalmente en el homicidio. Además, los operativos y la coordinación interinstitucional han sido parte de las estrategias para regresar la paz a la entidad.

“Y es convincente la tendencia gracias a los operativos, a la coordinación que estamos llevando. Cada vez estamos dando mayores resultados en el tema de homicidios dolosos y, comparado con hace un año, ustedes vivieron esta historia; comparado ahora con estas dos semanas que llevamos de diciembre, es abismal la reducción de homicidios” Javier May, gobernador de Tabasco

Finalmente, Javier May dio a conocer que el jueves se inaugurará la etapa final de las ligas estatales de softbol, basquetbol y béisbol. Mientras que el viernes 19 se entregarán nuevos instrumentos musicales a la Banda Sinfónica del Estado, así como cayucos a pescadores que se hacen en el Centro de Capacitación y Reproducción de Especies Menores (Cecarem).

Con estas estrategias, el gobierno de Tabasco reafirma su compromiso en mantener políticas públicas que beneficien a las y los miles de tabasqueños con el objetivo de mejorar su calidad de vida con desarrollo integral y seguridad.