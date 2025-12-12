La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la 8ª Sesión del Consejo Nacional de Protección Civil, en las que refrendó que el trabajo conjunto entre la Federación y los estados ha permitido importantes avances en seguridad.

Ante gobernadores y gobernadoras, la mandataria informó que México ha logrado reducir el 37% en el promedio diario de los homicidios dolosos. Además, delitos como el robo de vehículo y robo casa-habitación han bajado sus índices.

Claudia Sheinbaum reconoce avances en seguridad

Durante su mensaje, la presidenta anticipó que el próximo año habrá resultados positivos en el combate a la extorsión, destacando que su gobierno ya trabaja en un Acuerdo Nacional contra la Extorsión, con el objetivo de una armonización legislativa en los estados, creación y fortalecimiento de áreas especializadas en fiscalías.

Por otra parte, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, tomó protesta como nuevo integrante del Consejo Nacional de Protección Civil, siendo reconocido por Sheinbaum por su incorporación.

Javier May reafirma coordinación en seguridad con el Gobierno Federal (Cortesía)

Además, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó 11 acuerdos para consolidar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, entre ellos el ya mencionado Acuerdo Nacional contra la Extorsión.

Mientras que la Fiscalía General de la República anunció que presentará un Plan Estratégico de Procuración de Justicia para robustecer el sistema integral de prevención, investigación e impartición de justicia.

Rosa Icela Rodríguez subrayó que la estrategia nacional de paz y seguridad involucra a 53 dependencias federales, gracias al trabajo coordinado con gobiernos estatales.

Finalmente, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que durante 2025 se desplegaron 25 misiones ECO en 15 estados, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias en todo el país.