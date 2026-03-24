La Fiscalía de Tabasco va contra reloj debido a que cuenta con solo 15 días hábiles para formular la imputación del exsecretario de Seguridad Pública del estado, Hernán Bermúdez Requena.

Esto porque el martes 24 de marzo se cumplieron los 3 meses que la Fiscalía de Tabasco solicitó para recabar las pruebas contra Bermúdez Requena, actualmente preso en el penal del Altiplano por los delitos de:

Asociación delictuosa

Extorsión

Secuestro exprés

UIF mantiene bloqueo de cuentas de Hernán Bermúdez (Senad Paraguay / Cuartoscuro / Secretarías de Estado)

Vence plazo para presentar pruebas en caso Bermúdez Requena

Este martes venció la prórroga de 3 meses que Ramón Adolfo Brown, juez de control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, concedió a la Fiscalía de Tabasco para el cierre de la investigación por el caso Bermúdez Requena.

Esto significa que a partir de este martes, la Fiscalía de Tabasco cuenta con poco más de dos semanas para formular la imputación del exsecretario de Seguridad Pública, vinculado a operaciones de La Barredora del CJNG.

Cabe recordar que el plazo inicial de 3 meses solicitado por el Ministerio Público concluyó en diciembre de 2025 y fue ampliado por otro periodo igual para continuar con la recopilación de pruebas, mismo que venció este martes.

Sobre ello, el gobernador Javier May señaló que el proceso penal contra Bermúdez Requena se desarrolla en tiempo, además de que la Fiscalía de Tabasco dispone de un periodo adicional para sumar pruebas al caso.