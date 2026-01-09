Quiahuitl Chávez Domínguez es una funcionaria pública mexicana especializada en políticas laborales y de empleo juvenil. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y es la responsable del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro.

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el sector público, con énfasis en el diseño e implementación de estrategias orientadas a la inserción laboral de jóvenes en México.

¿Quién es Quiahuitl Chávez Domínguez?

Quiahuitl Chávez Domínguez fue nombrada subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral en 2023, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quedando al frente del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Asumió el cargo en sustitución de Marath Bolaños López, quien pasó a encabezar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Desde esta responsabilidad, ha dado continuidad a uno de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México, enfocado en la capacitación laboral de jóvenes que no estudian ni trabajan.

Antes de su nombramiento, Quiahuitl Chávez Domínguez acumuló experiencia en el ámbito legislativo y en diversas áreas de la administración pública federal.

Quiahuitl Chávez Domínguez, subsecretaria a cargo de Jóvenes Construyendo el Futuro (Redes Sociales )

¿Qué edad tiene Quiahuitl Chávez Domínguez?

Quiahuitl Chávez Domínguez no ha hecho pública su fecha de nacimiento, por lo que su edad no se encuentra confirmada en fuentes oficiales.

¿Quiahuitl Chávez Domínguez tiene esposo?

La funcionaria mantiene su vida personal en privado. En sus perfiles públicos y comunicaciones institucionales no ha difundido información sobre su situación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Quiahuitl Chávez Domínguez?

Debido a que no se cuenta con información pública sobre su fecha de nacimiento, se desconoce su signo zodiacal.

¿Quiahuitl Chávez Domínguez tiene hijos?

Quiahuitl Chávez Domínguez no ha compartido información relacionada con hijos o maternidad, por lo que no existen datos públicos al respecto.

¿Qué estudió Quiahuitl Chávez Domínguez?

Quiahuitl Chávez Domínguez es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Quiahuitl Chávez Domínguez?

A lo largo de su carrera, Quiahuitl Chávez Domínguez ha ocupado diversos cargos en el sector público:

De 2015 a 2018, trabajó en el Poder Legislativo como ayudante de investigador vinculado al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.

En 2018, se incorporó al Gobierno de México como parte del equipo de la Secretaría Particular del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Posteriormente ingresó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde desempeñó distintos cargos relacionados con la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral.

Fue designada titular de la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, responsabilidad que mantiene como subsecretaria.

Desde su posición actual, coordina las acciones del programa orientado a la capacitación laboral de jóvenes, con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado de trabajo formal.