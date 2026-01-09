El registro obligatorio de líneas telefónicas en México entra en vigor este 9 de enero.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó desde el mes de diciembre los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles en el país.

Lo que permitirá un registro de las líneas telefónicas para personas físicas y morales a partir de este 9 de enero hasta el 29 de junio de 2026.

Registro obligatorio de líneas telefónicas en México: así puedes hacerlo

El registro obligatorio de líneas telefónicas en México tiene como objetivo eliminar el anonimato en números de prepago y otras líneas, con el fin de combatir delitos como la extorsión.

Las autoridades informaron que la información personal será resguardada por los operadores telefónicos, quienes deberán cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

¿Quiénes deben registrar su línea telefónica?

El registro es obligatorio tanto para personas físicas como para personas morales, quienes deberán presentar los siguientes requisitos:

Personas físicas

Credencial para votar del INE o pasaporte

CURP

Personas morales

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

e.firma

¿Cómo realizar el registro de tu línea telefónica?

Los usuarios cuentan con dos opciones para completar el registro:

De manera presencial, acudiendo a un Centro de Atención a Clientes de su operador telefónico. En línea, a través de internet desde su teléfono inteligente, siguiendo las instrucciones del operador correspondiente.

Fechas límite para el registro

Inicio del registro: 9 de enero

Fecha límite: 29 de junio

En caso de no realizar el registro, el servicio será suspendido temporalmente a partir del 30 de junio.

Las autoridades aclararon que:

No se perderá el número ni el saldo,

pero el servicio no podrá utilizarse hasta completar el registro obligatorio.

Límite de líneas por persona y empresas