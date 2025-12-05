Noemí Márquez es la diputada local por el PAN en Guanajuato que dio lectura al dictamen del matrimonio igualitario, discutido y aprobado la tarde del jueves 4 de diciembre.

Te decimos lo que sabemos de la diputada del PAN, Noemí Márquez, que se volvió viral por las 100 páginas del dictamen discutido en el Congreso de Guanajuato.

¿Quién es Noemí Márquez? Diputada local del PAN en Guanajuato

Noemí Márquez Márquez es una diputada local del PAN en Guanajuato desde el año 2019, electa por mayoría relativa en las elecciones de 2024.

Asimismo, Noemí Márquez es hermana del exgobernador de Guanajuato también del PAN (2012-2018) y actual senador, Miguel Márquez Márquez.

¿Quién es Noemí Márquez? Diputada del PAN en Guanajuato (Noemí Márquez vía Instagram)

Actualmente, Noemí Márquez forma parte de tres comisiones en el Congreso de Guanajuato además de ser la secretaria de la Mesa Directiva, que además ha presentado diversas iniciativas.

¿Qué edad tiene Noemí Márquez?

Nacida en la Purísima del Rincón, Guanajuato, Noemí Márquez tendría alrededor de 44 años.

¿Quién es el esposo de Noemí Márquez?

Acorde con medios, en 2023 Noemí Márquez estaba casada con el empresario Jorge Alejandro Muñoz Bustamante.

¿Cuántos hijos tiene Noemí Márquez?

Se sabe que Noemí Márquez tiene tres hijos.

¿Qué estudió Noemí Márquez?

Noemí Márquez es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la Salle en el Bajío, Guanajuato.

¿En qué ha trabajado Noemí Márquez?

Acorde con su currículum público en la página del Congreso del PAN, Noemí Márquez fue regidora del ayuntamiento Purísima del Rincón de 2015 a 2018, así como su directora de comunicación del 2006 a 2007.

Noemí Márquez ha sido diputada local en dos ocasiones anteriores, desde 2018 a 2021 y de 2021 a 2024, por lo que es la tercera ocasión en que resulta electa por mayoría relativa.

Y fungió como directora del Colegio María Goretti desde el 2000 al 2001.