Con mayoría de 19 votos en contra, el Congreso de Guanajuato rechazó por quinta ocasión el despenalizar el aborto; seguirá tipificado como delito en su Código Penal.

Desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había declarado inconstitucional el criminalizar a las mujeres por el aborto, por lo que fue despenalizado a nivel federal en 2023.

Congreso de Guanajuato rechaza la despenalización del aborto de nuevo

Pese a que el tema se agregó de última hora en la agenda del Congreso del estado, con mayoría de 19 votos en contra y 16 a favor, se rechazó despenalizar el aborto en Guanajuato.

Fueron tres las iniciativas que se presentaron ante el Congreso de Guanajuato para despenalizar el aborto, proponiendo reconocer la autonomía de las mujeres en temas reproductivos y sexuales.

No sólo el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo, también sobre autonomía corporal e incluir condiciones que marquen la vulneración sexual, como prohibir el acceso a anticonceptivos.

Asimismo, las iniciativas presentadas en Guanajuato instaban a que no debe existir ninguna clase de injerencia de terceros en la reproducción, así como impulsar la educación sobre salud sexual.

Las tres iniciativas incluían la regulación del aborto sin promoverlo, pero sí reconocerlo como una realidad social y evitar la criminalización de las mujeres que busquen el procedimiento.

Guanajuato no es el único estado en México en donde el aborto es ilegal

Debido a la decisión de la SCJN, la criminalización absoluta del aborto está prohibida , por lo que hay estados en los que se permite en caso de violación o riesgo para la mujer, como es el caso de Guanajuato y:

Durango

Morelos

Nuevo León

Querétaro

Sonora

Tamaulipas

Aguascalientes (restringe el aborto hasta las 6 semanas)

Por otra parte, la SCJN ordenó el reciente 2 de diciembre que el estado de Tlaxcala debe despenalizar el aborto para las víctimas de violación, sin necesidad de autorización del ministerio público.