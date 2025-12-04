El matrimonio igualitario ya es ley en Guanajuato, ya que la tarde de este jueves 4 de diciembre, el Congreso del estado lo aprobó con mayoría de 25 votos a favor.

Y es que desde septiembre 2024, el dictamen que permitía el matrimonio igualitario en Guanajuato perdió vigencia, por lo que las parejas tenían que solicitar amparos para casarse.

Congreso de Guanajuato aprueba ley de matrimonio igualitario; esto cambia

Durante la sesión de este jueves 4 de diciembre, el Congreso de Guanajuato aprobó con 25 votos a favor y 4 en contra ley que permite el matrimonio igualitario en el estado.

Acorde con lo aprobado, el matrimonio igualitario será reconocido en la legislación; asimismo, se actualizarán diversas definiciones y artículos del Código Civil.

Esto para para garantizar la igualdad entre todas las parejas, así como el que todas las personas sin importar su orientación tengan los mismos derechos como es el del matrimonio.

Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario (Captura de pantalla)

El dictamen fue agendado de última hora en el Congreso de Guanajuato, el cual forma parte de un paquete de iniciativas a favor de la comunidad LGBT+, como el reconocimiento de sus derechos familiares.

Congreso de Guanajuato también prohíbe las terapias de conversión

Aunado a la aprobación del matrimonio igualitario por ley, el Congreso de Guanajuato también prohibió las terapias de conversión en contra de las personas de la comunidad LGBT+.

El dictamen propone sanciones a quienes promuevan o practiquen las terapias de conversión por orientación o identidad sexual, bajo el argumento de que son una violación a los derechos humanos.

Aunado a que no son terapias ya que no hay nada que curar, como argumentaron legisladores, por lo cual, se convertirán en delitos, ya que se aprobó incluirlos en el Código Penal del Estado de Guanajuato.