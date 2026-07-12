La secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Colima, Mitzuko Márquez, está en la polémica debido a que señaló que quien no esté feliz en este país debe irse.

“Todo aquel que no esté feliz en este país debería de retirarse de este país, este país es maravilloso, es grandioso, tienen una economía estupenda” Mitzuko Márquez. Morena Colima

Mitzuko Márquez dijo que este país es maravilloso, es grandioso y tiene una economía estupenda, a fin de señalar las bondades ante las quejas por violencia, inseguridad y narco políticos.

Así lo dijo durante una conferencia de prensa de Morena en Colima, declaraciones que se han hecho virales este fin de semana.

Mitzuko Márquez señala que deben irse de México los que generaron la violencia

Mitzuko Márquez dijo que quienes debería irse son quienes generaron la mayor ola de violencia en el país, frenaron el crecimiento y destruyeron la democracia.

Dijo que son los mismos que devastaron el sistema de salud e instauraron un narco régimen.

La respuesta de Mitzuko Márquez se dio en el contexto de críticas por la violencia, inseguridad, corrupción y presuntos vínculos de políticos con el narco como el caso de Rubén Rocha Moya.

Ella es Mitzuko Márquez, la polémica dirigente de Morena en Colima

Mitzuko Márquez es fundadora de Morena y previo a hacer trabajo territorial por ese partido, también trabajó en diversos cargos como parte del Parrido de la Revolución Democrática (PRD).

Ha trabajado desde lo local en Colima en asuntos de comunicación social, también abordó asuntos jurídicos en el Senado de la República e incluso ha trabajado en el Gobierno de la Ciudad de México en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.