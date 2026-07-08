Movimiento Regeneración Nacional (Morena) respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir respuestas por la presunta implicación del FBI en la detención de El Mayo Zambada.

“Morena apoya a la presidenta Claudia Sheinbaum en exigir respuestas a Estados Unidos sobre la supuesta implicación del FBI en la extracción de El Mayo Zambada”. El Mayo Zambada

La dirigencia nacional de Morena señaló que el hecho no puede considerarse una simple detención, sino una sustracción realizada sin claridad, en un acto que podría implicar la intervención de agencias extranjeras.

Morena respalda a Claudia Sheinbaum por presunta implicación del FBI en caso El Mayo (Morena )

Morena exige explicaciones a Estados Unidos por caso El Mayo

Mediante un comunicado, el partido guinda respaldó la postura de Claudia Sheinbaum para exigir respuestas de Estados Unidos por la presunta participación del FBI en la extracción de El Mayo Zambada.

Citando a Ariadna Montiel, la presidenta de Morena, el partido manifestó que el movimiento busca justicia para quienes han encabezado actividades delictivas, pero advirtió que la soberanía mexicana debe ser respetada.

“Queremos saber si el FBI intervino para llevarse a uno de los capos líderes del Cártel de Sinaloa y que en ese momento el embajador Ken Salazar dijo que no había operaciones de agencias extranjeras en esta que no le podemos llamar detención, porque fue una sustracción”. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

Montiel también defendió que cualquier cooperación en materia de seguridad debe realizarse mediante los mecanismos institucionales establecidos y respetando el derecho internacional.

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Morena exige aclarar al FBI; Ken Salazar negó operaciones en México

En su mensaje, la dirigencia de Morena también recordó que el embajador Ken Salazar aseguró en su momento que no había operaciones de agencias estadounidenses en México.

Por ello, Morena pidió que se transparente la actuación del FBI y se entregue información puntual al gobierno mexicano para mantener una relación bilateral basada en respeto y cooperación.