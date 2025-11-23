El Radio Maratón 2025 comenzó oficialmente con la participación del gobernador Esteban Villegas Villarreal y la presidenta del DIF Estatal, Marisol Rosso Rivera, quienes encabezaron el arranque de esta edición número 26 desde Plaza IV Centenario.

Durango arranca con Radio Maratón 2025

Esta jornada inició con energía y con 44 mil 350 juguetes donados en las primeras horas. Una de las primeras instituciones en sumarse fue el Instituto Tecnológico de Durango, dirigido por Guillermo de Anda, que entregó 10 mil juguetes.

Mientras que el Poder Legislativo, encabezado por el diputado Ernesto Alanís, aportó 2 mil, y el Poder Judicial, con el magistrado Manuel Valadez Díaz, contribuyó con 2 mil 350. El Municipio de Durango, liderado por Toño Ochoa, se integró con una de las aportaciones más fuertes: 30 mil juguetes.

Radio Maratón 2025 reúne 44 mil 350 juguetes reunidos en el arranque (Cortesía)

Durante su mensaje, Marisol Rosso reconoció el legado de la Sociedad Mexicana de Ingenieros y del Ing. Francisco Javier “Conejo” Salas, quienes dieron origen a este movimiento que hoy “más que números, construye sonrisas”.

Por su parte, Esteban Villegas destacó que el Radio Maratón nació del pueblo y que su fuerza radica en la unión de los tres poderes, instituciones educativas y ciudadanía. Recordó que en su primera edición solo reunieron 2 mil juguetes, cifra que hoy supera las 242 mil metas propuestas.

Radio Maratón 2025 reúne 44 mil 350 juguetes reunidos en el arranque (Cortesía)

Finalmente, el director del Tecnológico adelantó que por la noche se presentará una demostración tecnológica preparada por los estudiantes, fortaleciendo el espíritu colaborativo del evento.