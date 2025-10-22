Marisol Rosso, presidenta del DIF Estatal, participó en el Espacio Solemne del Congreso del Estado con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama,

En este espacio, destacó la importancia de mantener la conciencia sobre la prevención y fortalecer la red de apoyo a las familias afectadas.

Hoy no hablo sólo como presidenta del DIF Estatal, sino como mujer, madre y profesionista. Doy voz a las guerreras que han enfrentado el cáncer con coraje y corazón. Marisol Rosso

Marisol Rosso y Esteban Villegas refuerzan estrategias de salud para mujeres

Esteban Villegas Villarreal y Marisol Rosso han impulsado estrategias para fomentar la prevención contra el cáncer como el programa “Café Rosa” una estrategia que se ha extendido a miles de comunidades.

Comenzamos con un pequeño grupo de mamás en un preescolar, y hoy Café Rosa ha tocado la vida de miles de mujeres, empresas y escuelas; la detección oportuna salva vidas. Marisol Rosso

Durango ha avanzado en la atención integral de mujeres con cáncer gracias a la primera Clínica Integral de la Mujer, la Ruta de la Salud con mastógrafo móvil y acciones de acompañamiento gratuito.

Marisol Rosso impulsa prevención contra el cáncer de mama en Durango. (Cortesía)

Rosso añadió que su nueva meta es crear un espacio de servicios paliativos que brinde apoyo y cuidado con dignidad y afecto a quienes enfrentan esta enfermedad. A su vez, dedicó un mensaje a todas las mujeres que inspiran con su ejemplo.

A las que luchan cada día con valentía y determinación. A las que vencieron la enfermedad y hoy son luz para otras. Y a las que partieron antes de tiempo, pero dejaron en nosotros su fortaleza y su amor. Marisol Rosso

Finalizó su intervención exhortando a la solidaridad y la esperanza, resaltando que en Durango se honra a todas las mujeres, ya sean madres, hijas o amigas.