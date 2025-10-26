El gobernador Esteban Villegas Villarreal encabezó la Marea Rosa Retro 2025, una carrera llena de color, música y alegría que reunió a más de 11 mil participantes en favor de la prevención del cáncer de mama.

Acompañado por su esposa y presidenta del DIF Estatal, Marisol Rosso Rivera, así como por el presidente municipal Toño Ochoa, el gobernador destacó la energía y el entusiasmo de las y los duranguenses que participaron en esta jornada solidaria.

Esteban Villegas y Marisol Rosso celebran respuesta ciudadana

Durante el evento se logró recaudar 1 millón 100 mil pesos. Estos recursos serán destinados a fortalecer la atención y acompañamiento de mujeres que enfrentan el cáncer de mama, con la creación de un área de cuidados paliativos en la Clínica Integral de la Mujer.

En el arranque de la carrera, Esteban Villegas reconoció el compromiso de las familias duranguenses que corrieron “con el corazón”, subrayando que cada paso simboliza amor, unión y esperanza.

Esteban Villegas y Marisol Rosso encabezan Marea Rosa 2025 en Durango. (Cortesía )

Por su parte, Marisol Rosso agradeció la participación masiva y el cariño de las familias que convirtieron la carrera en una fiesta de vida y solidaridad, reconociendo también la valentía de las mujeres que enfrentan la enfermedad.

Esta marea rosa es esperanza, unión y fortaleza. Cada mujer que lucha o ha vencido al cáncer de mama es inspiración para todas. Marisol Rosso

El alcalde Toño Ochoa se sumó al llamado a la conciencia y la prevención, destacando que la detección oportuna salva vidas.

Cuidarse es un acto de amor propio y de responsabilidad con quienes amamos. Toño Ochoa

Durango se pintó de rosa con la Marea Rosa Retro 2025

Durante el recorrido de 5 kilómetros, la ciudad se transformó en un espectáculo de luces neón, estaciones temáticas y música retro, coronado por un show de drones que iluminó el cielo duranguense.

El evento reflejó la energía, la alegría y la unidad de un pueblo que corre por sus mujeres y por un Durango más fuerte, solidario y lleno de esperanza.