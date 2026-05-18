Mario Mata Carrasco es un político y empresario originario de Chihuahua que actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), organismo encargado de coordinar a los operadores de agua del estado.

Su trayectoria pública ha estado ligada principalmente a temas de infraestructura hídrica, administración del agua y representación legislativa federal, convirtiéndose en uno de los perfiles más visibles del PAN en materia hidráulica en Chihuahua.

En septiembre de 2025 rindió protesta como nuevo titular de la JCAS, en medio de un contexto marcado por los retos relacionados con el abastecimiento y manejo del agua en la entidad.

¿Quién es Mario Mata Carrasco?

Mario Mata Carrasco es un político, empresario e ingeniero chihuahuense reconocido por su experiencia en gestión del agua y administración pública.

Antes de asumir la dirección de la JCAS, se desempeñó como diputado federal por el V Distrito de Chihuahua, donde participó activamente en temas relacionados con recursos hidráulicos, agua potable y saneamiento.

También encabezó la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua entre 2016 y 2018.

Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua. (@MarioMataChihuahua/FB )

¿Qué edad tiene Mario Mata Carrasco?

Mario Mata Carrasco nació el 20 de marzo de 1962 en Delicias, Chihuahua; actualmente tiene 64 años de edad.

¿Mario Mata Carrasco tiene pareja?

Hasta el momento no existe información pública confirmada sobre la vida sentimental o pareja actual de Mario Mata Carrasco.

¿Qué signo zodiacal es Mario Mata Carrasco?

Mario Mata Carrasco nació el 20 de marzo, por lo que su signo zodiacal es Piscis.

Las personas nacidas bajo este signo suelen ser asociadas con características como sensibilidad, intuición y capacidad de adaptación.

¿Mario Mata Carrasco tiene hijos?

No hay información pública verificable sobre si Mario Mata Carrasco tiene hijos.

¿Qué estudió Mario Mata Carrasco?

Mario Mata Carrasco estudió la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

¿En qué ha trabajado Mario Mata Carrasco?

Mario Mata Carrasco ha desarrollado gran parte de su trayectoria en organismos relacionados con el agua, infraestructura y representación legislativa.

Entre los principales cargos y actividades de su carrera destacan: