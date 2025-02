Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, alias El Gabacho, habría ayudado a escapar de Sinaloa a su primo, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder Los Chapitos e hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán; aquí te decimos quién es El Gabacho.

Ayer jueves 27 de febrero, la periodista Azucena Uresti aseguró, en su columna para El Universal, que Jaziel Abdiel Guzmán Araujo habría ayudado a Iván Archivaldo Guzmán a escapar de las autoridades federales por un túnel ubicado en un domicilio de Sinaloa.

La versión de Azucena Uresti contrastó con lo dicho por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien rechazó que Iván Archivaldo Guzmán fuera uno de los objetivos de dichas acciones, las cuales concluyeron con la detención de tres de sus operadores pero:

¿Quién es Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, El Gabacho?

Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, alias El Gabacho, es identificado como primo de Iván Archivaldo Guzmán. Sin embargo, un informe de Illicit Investigations señala como su perfil como el de una figura atípica en el crimen organizado.

De acuerdo con dicha información, El Gabacho no siguió el camino habitual en el narcotráfico al concluir sus estudios universitarios, además de ser conocido por su afición a los vinos caros, autos de lujo y la vida nocturna.

Físicamente, se le identifica como una persona de tez blanca, ojos verdes, y cabello rubio, mientras que su padre es identificado como Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano.

Jaziel Abdiel Guzmán, El Gabacho (@illicitinv / Tomada de X)

¿Qué edad tiene Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, El Gabacho?

Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, alias El Gabacho, tiene 32 años de edad, según información de Illicit Investigations.

¿Quién es la esposa de Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, El Gabacho?

El estado civil de Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, alias El Gabacho, no ha sido revelado por las autoridades federales, por lo que se desconoce si está casado o no.

¿Qué signo zodiacal es Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, El Gabacho?

El signo zodiacal de Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, alias El Gabacho, así como su fecha exacta de nacimiento, son datos que se mantienen como privados.

¿Cuántos hijos tiene Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, El Gabacho?

Las autoridades federales no han revelado si Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, alias El Gabacho, tiene hijos o no, por lo que se desconoce este dato.

¿Qué estudió Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, El Gabacho?

Según información de Illicit Investigations, Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, alias El Gabacho, concluyó sus estudios de preparatoria en Estados Unidos, y también se graduó como financiero en una universidad.

¿En qué ha trabajado Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, El Gabacho?

El sitio Illicit Investigations señala a Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, alias El Gabacho, como el integrante “fresa” de la familia Guzmán, además de explicar que es experto invirtiendo en la Bolsa de Nueva York y se mueve sin problemas entre México, Estados Unidos y Europa porque no cuenta con un expediente criminal abierto.

“Le gusta la fiesta, los vinos caros, los autos de lujo y las mujeres. Es fiel a su familia, pero decidió evitar involucrarse en los negocios ilegales para vivir tranquilo y viajar por el mundo“. Illicit Investigations

Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, El Gabacho, habría ayudado a Iván Archivaldo Guzmán Salazar a escapar por un túnel en Sinaloa

Ayer 27 de febrero, la periodista Azucena Uresti aseguró que Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, alias El Gabacho, ayudó a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, su primo, a escapar por un túnel en Sinaloa al verse acorralado por las autoridades federales.

“Fuentes cercanas al caso me aseguran que “El Chapito” estaba en la casa de Tierra Blanca, que logró escapar por un túnel de 700 metros de largo –lo que no fue descartado claramente por el gobierno- donde, al final, fue rescatado por su primo, Jaziel Abdiel Guzmán Araujo “El Gabacho”, hijo de “El Guano”, y trasladado a Badiraguato o a Jesús María para esconderse“. Azucena Uresti

Las acciones descritas por la comunicadora se dieron en el marco de la detención de José Ángel Canobbio Inzunza, alias “El Guerito”, y Kevin Alonso Gil, conocido como “El 200”, dos personas cercanas al círculo de seguridad del líder de Los Chapitos.

En ese sentido, la periodista afirmó que Iván Archivaldo Guzmán Salazar “sabía por lo menos una hora antes del operativo federal gracias a su primo a quien pidió ayuda para escapar”, además reveló una conversación de WahstApp que sería prueba de dichas acciones:

Gabacho: Bueno, ¿primo Iván?

Iván: Dígame, Gabacho

G: Me llegó una información de la Sedena, que te andan buscando por esos lados donde andas así que vete de ahí ya mismo o dime cómo puedo ayudarte desde acá.

I: No se preocupe, Gabacho. Yo tengo un plan así que esos culeros no me atraparán ni hoy ni nunca.

G: Está bien primo, estaré pendiente por si ocupas cualquier cosa:

I: Listo, pendiente.

Media hora después, Iván volvió a comunicarse con su primo para pedirle ayuda:

Iván: Jaziel, necesito tu ayuda. En estos momentos no confío en nadie que no sea mi familia, me encuentro saliendo por el camino que nos gusta (el túnel)

Gabacho: Entiendo, primo. No se preocupe, ya mismo le mando unos amigos para que le ayuden con ese asunto, espéranos donde doña July.

Iván: Listo, Gabacho, los espero.

Azucena Uresti explicó que ese fue el final de la conversación y, posteriormente, Iván Archivaldo Guzmán Salazar “fue extraído de la zona discretamente” en un auto con vidrios polarizados.