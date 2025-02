Tras haber recibido una narcomanta y una cabeza humana donde advertían a Grupo Firme para no presentarse en el Carnaval de Mazatlán 2025, Eduin Caz se mostró triste y afligido ante la situación.

Luego de que el 26 de febrero se diera a conocer la narcomanta que le dejaron a Grupo Firme, la agrupación decidió cancelar su concierto en el Carnaval de Mazatlán 2025.

Sin embargo, el vocalista Eduin Caz de 30 años de edad, no había compartido su sentir al respecto y fue en plática con un amigo periodista que se sinceró ante la situación que en un inicio no podía creer.

Grupo Firme tuvo que cancelar el concierto en el Carnaval de Mazatlán 2025 que tenía programado para el 1 de marzo por una narcomanta que amenazaba a todos los integrantes de la banda si se presentaban a cantar.

Aunque la cancelación se dio por un comunicado desde las redes de Grupo Firme, quedó la duda del porqué Eduin Caz no había hablado al respecto sobre un tema de suma importancia.

Ante la situación de peligro para Grupo Firme, fue el periodista Victor Lagunas quien llamó a Eduin Caz lo que había pasado en Tijuana donde se encontró la narcomanta.

En una entrevista con ¡Siéntese Quien Pueda! Lagunas dijo que cuando le dio la noticia a Eduin Caz este iba saliendo del gimnasio y se mostró incrédulo ante la amenaza.

Sin embargo, después Eduin Caz entró en razón y le expresó al periodista estar triste por la amenaza que recibió Grupo Firme, asegurando “no me meto con nadie”.

“Me tocó darle la noticia, iba saliendo de hacer ejercicio y como que al principio pensó que estaba jugando (...) y ya me dio a entender como que estaba muy triste y me dice ‘yo no me meto con nadie’ “.

Eduin Caz en voz de Victor Lagunas.