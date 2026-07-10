Benjamín Medrano Quezada, quien fue alcalde de Fresnillo, Zacatecas, de 2013 a 2015, fue asesinado en un ataque armado en Guadalajara, Jalisco, el pasado 7 de julio.

De acuerdo con su familia, el exalcalde abandonó el estado debido a una supuesta persecución política, esto ya que enfrentaba cargos por el fraude por más de 60 millones de pesos desde la Feria Nacional de Zacatecas 2019.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre el alcalde de Fresnillo Benjamín Medrano Quezada, como:

¿Quién fue Benjamín Medrano Quezada?

¿Cuántos años tenía Benjamín Medrano Quezada?

¿Cuál era el signo zodiacal de Benjamín Medrano Quezada?

¿Benjamín Medrano Quezada estaba casado?

¿Benjamín Medrano Quezada tenía hijos?

¿Qué estudió Benjamín Medrano Quezada?

¿Cuál fue la trayectoria de Benjamín Medrano Quezada? y más

¿Quién fue Benjamín Medrano Quezada?

Benjamín Medrano Quesada era un abogado y político mexicano que fue reconocido por ser el primer alcalde homosexual en México.

Nacido en Nochistlán, el exalcalde también gustaba de cantar.

¿Cuántos años tenía Benjamín Medrano Quezada?

Benjamín Medrano Quezada nació el 16 de agosto de 1966, por lo que tenía 59 años al momento de su muerte.

¿Cuál era el signo zodiacal de Benjamín Medrano Quezada?

Ya que Benjamín Medrano Quezada cumplía años el 16 de agosto, el alcalde de Fresnillo de 2013 a 2015 nació bajo el signo zodiacal de Leo.

¿Benjamín Medrano Quezada estaba casado?

Benjamín Medrano Quezada, exalcalde de Fresnillo, no estaba casado al momento de su muerte.

¿Benjamín Medrano Quezada tenía hijos?

Benjamín Medrano Quezada no tenía hijos.

¿Qué estudió Benjamín Medrano Quezada?

Benjamín Medrano Quezada estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas, carrera que concluyó en 1989.

¿Cuál fue la trayectoria de Benjamín Medrano Quezada?

Benjamín Medrano Quezada inició su trayectoria política como regidor del Ayuntamiento de Zacateca de la mano del PRI, cargo que ocupó de 1995 a 1998.

Asimismo, se desempeñó como:

Diputado local, de 2010 a 2013

Alcalde de Fresnillo, de 2013 a 2015

Diputado Federal, de 2015 a 2018

En 2022 fue formalmente acusado por desvío de recursos y fraude a través de la Feria Nacional de Zacatecas 2019 y se ordenó su aprehensión sin que esta se llegara a cumplimentar.

El exalcalde de Fresnillo fue señalado por el presunto desvío de más de 60 millones de pesos cuando fue presidente del comité organizador de dicha feria.

Sin embargo, el ex alcalde aseguró que los fondos fueron manejados por el patronato del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado, por lo que, aseguró, no está relacionado con el delito.