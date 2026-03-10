Ricardo Barroso Agramont es un abogado y político mexicano originario de Baja California Sur, conocido por su participación en distintos procesos electorales y cargos legislativos. Si quieres conocer más sobre su trayectoria política y su vida personal, continúa leyendo

¿Quién es Ricardo Barroso Agramont?

Ricardo Barroso Agramont es un político mexicano nacido en La Paz, Baja California Sur, que ha participado en la política estatal y nacional durante varios años. Fue senador de la República entre 2012 y 2018 y también ha competido en elecciones para cargos como la gubernatura de su estado y la presidencia municipal de La Paz. En los últimos años se ha integrado a proyectos políticos vinculados con Movimiento Ciudadano en Baja California Sur.

¿Qué edad tiene Ricardo Barroso Agramont?

Ricardo Barroso Agramont nació el 29 de febrero de 1980 en La Paz, por lo que actualmente tiene 46 años.

¿Ricardo Barroso Agramont tiene esposa?

Sí, desde el 2011 Barroso está casado con Angelina Mendoza Arnaut.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Barroso Agramont?

Al haber nacido el 29 de febrero, Ricardo Barroso es Piscis, signo que se caracteriza por ser soñador, intuitivo y creativo.

¿Ricardo Barroso Agramont tiene hijos?

Sí, Ricardo Barroso y Angelina Mendoza tienen dos hijos: una niña y un niño.

¿Qué estudió Ricardo Barroso Agramont?

Barroso Agramont tiene una licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y cuenta con un diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo de México en la Universidad de Harvard.

¿En qué ha trabajado Ricardo Barroso Agramont?

A lo largo de su trayectoria, Ricardo Barroso se ha desempeñado en diversos cargos, como: