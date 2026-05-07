La Diputada local de Morena en Guanajuato, Hades Aguilar, se encuentra en aprietos por pagar una cirugía estética con recursos públicos.

Vía redes sociales, el periodista Jorge García Orozco, compartió la factura que Hades Aguilar, de 45 años edad, presentó ante el Congreso de Guanajuato.

El documento, con fecha del 17 de diciembre de 2024, emitido por Operadora Joya Guadalajara, muestra un monto total de 26 mil 286 pesos.

Cantidad que pagó la legisladora morenista por un proceso quirúrgico que realizó el médico Jaime Alejandro Delgado Borunda, quien, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Profesiones, cuenta con una especialidad en cirugía plástica y reconstructiva.

La comprometedora factura también revela que la funcionaria ingresó al quirófano el 16 de noviembre de 2024, semanas después de que haber iniciado la Legislatura del Congreso de Guanajuato.

Diputada Hades Aguilar pagó cirugía estética con recursos públicos (@jorgegogdl / X)

Esto inevitablemente ha desatado una lluvia de criticas, principalmente porque Morena, mantiene formalmente el discurso de austeridad aún cuando algunos de sus integrantes viven entre el lujo y el derroche.

Hades Aguilar niega haber utilizado recursos públicos para pagar cirugía estética

A poco de difundirse la factura, Hades Aguilar le hizo frente al escándalo. La diputada local en Guanajuato dio su versión sobre la cirugía que, asegura, no fue estética.

La periodista Azucena Uresti compartió en la red social X, el video de Hades Aguilar justificando el gasto presentado ante el Congreso de Guanajuato.

La propia no niega haber ingresado al quirófano en la fecha mencionada; sin embargo, aclara que desde hace tiempo padece anemia.

Incluso muestra un documento procedente de un laboratorio donde informa haberse sometido a una transfusión de sangre.

“Tenemos los documentos donde aparecen transfusión sanguínea, precisamente por un problema de anemia que tengo desde hace tiempo” Hades Aguilar. Diputada local de Morena en Guanajuato

No obstante, las dudas crecen ya que la factura presentada por Jorge García, fue emitida por el Hospital “Joya Guadalajara”, conocido por realizar procedimientos estéticos y reconstructivos.

Lo que coincide con el especialista que realizó el procedimiento.