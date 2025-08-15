Guadalupe Mora, hermano del ex líder de los grupos de autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, celebró que el Gobierno de Estados Unidos ofrezca una recompensa de 5 millones de dólares por Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”, líder de Los Viagras.

Ayer 14 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones y una recompensa por 7 personas vinculadas a los grupos delictivos conocidos como Cárteles Unidos y Los Viagras, cuyas operaciones se dan en Michoacán.

En ese contexto, hoy 15 de agosto, en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Guadalupe Mora dijo que le dio “mucho gusto” la recompensa que ofreció Estados Unidos por el líder de Los Viagras, ya que “El Gordo” está relacionado con el asesinato de su hermano, Hipólito Mora.

¿Quién es Nicolas Sierra Santana, El Gordo? (Especial)

Hoy 15 de agosto, el hermano de Hipólito Mora celebró la recompensa que Estados Unidos ofreció por el líder de Los Viagras, Nicolás Sierra Santana , alias “El Gordo”.

En entrevista para Grupo Fórmula con Azucena Uresti, Guadalupe Mora también señaló la participación en el asesinato de su hermano por parte de Heladio Cisneros Flores, alias “La Sirena” y César Alejandro Sepúlveda Arellano , alias “El Botox”, ambos integrantes de Los Viagras que de igual forma, son perseguidos por el Gobierno de Estados Unidos.

“Imagínate cómo crees que me puse de contento. Ojalá y que sí se logre detener a esas personas ahora que hay una fuerte cantidad de recompensa”. Guadalupe Mora

En este sentido, el hermano de Hipólito comparó y criticó la recompensa que ofrece la Fiscalía General de Michoacán por Nicolás Sierra Santana, la cual es de 100 mil pesos.

“Es una vergüenza, la pura verdad, para el gobierno mexicano, que ellos no están haciendo nada por tratar de detenerlos. Más bien otro país lo está intentando”. Guadalupe Mora

Cabe recordar que Hipólito Mora fue asesinado el 29 de junio de 2023, cuando se encontraba a bordo de su vehículo con escoltas en el poblado de La Ruana, ubicado en el municipio de Buenavista, Michoacán.

Estados Unidos sanciona a Cárteles Unidos y Los Viagras por narcotráfico y extorsión de agricultores

Ayer 14 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos informó que sancionó a los grupos delictivos conocidos como Cárteles Unidos y Los Viagras por “terrorismo, narcotráfico y extorsión en el sector agrícola mexicano”.

En el caso de Los Viagras, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que este grupo es aliado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), además ser acusados de extorsionar a productores de aguacate y cítricos, ganaderos y pueblos enteros para generar ingresos.

Puntualmente, el Gobierno de Estados Unidos ofreció recompensas por: