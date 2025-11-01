Autoridades de seguridad reportan el asesinato de dos personas en La Ruana, en el estado de Michoacán, y uno de ellos sería Cano Torres, el sobrino de Hipólito Mora.

Informes preliminares indicaban que el asesinato se realizó durante un enfrentamiento con el Ejército, pero el hermano del fallecido Hipólito Mora negó esta versión y reveló lo que pasó.

Lupe Mora dijo que su sobrino fue asesinado junto a su esposa en su propia casa luego de haber asistido a un evento cultural de la zona y señaló a Los Viagras como responsables.

Confirman muerte del sobrino de Hipólito Mora en La Ruana, Michoacán; acusan a Los Viagras

El sobrino de Hipólito Mora, ex líder de grupos de autodefensa en Michoacán, fue asesinado la noche del viernes 31 de octubre y el hecho fue confirmado por Guadalupe Mora.

Guadalupe Mora acusó que Los Viagras podrían estar involucrados con el asesinato de su sobrino, quien, según él, estaba involucrado con el crimen organizado y este grupo delictivo.

Con el asesinato de Cano Torres suman ya tres integrantes de la familia de los Mora que han muerto en ataques directos junto al del del propio Hipólito Mora, en 2023, y de su hijo Manuel Mora en 2014.