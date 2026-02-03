Felipe Miguel Delgado es un político mexicano que ha destacado por su participación y labor dentro del Partido Verde Ecologista de México dentro de la Cámara de Diputados. Si quieres conocer más acerca de su vida, aquí te contamos.

¿Quién es Felipe Miguel Delgado Carrillo?

Felipe Miguel Delgado Carrillo es un político mexicano, que actualmente se desempeña como diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados. Su trayectoria política ha estado marcada por su participación en comisiones clave relacionadas con la vigilancia del gasto público y el desarrollo regional.

¿Qué edad tiene Felipe Miguel Delgado Carrillo?

Felipe Miguel Delgado nació el 9 de abril de 1971, por lo que actualmente tiene 54 años.

¿Felipe Miguel Delgado Carrillo tiene esposa?

No hay información sobre si Felipe Miguel Delgado tiene esposa, pues su vida personal la mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Felipe Miguel Delgado Carrillo?

Al haber nacido el 9 de abril, Felipe Delgado es Aries, signo que se caracteriza por ser enérgico, líder, valiente, directo e impulsivo.

¿Felipe Miguel Delgado Carrillo tiene hijos?

Sí, de acuerdo con su descripción en su perfil de X (antes Twitter), Felipe Delgado Carrillo sí tiene hijos; sin embargo, se desconocen más detalles.

¿Qué estudió Felipe Miguel Delgado Carrillo?

Felipe Miguel Delgado Carrillo es licenciado en Diseño Industrial por la UAM. Asimismo, cuenta con cursos en:

Especialidad en Gestión para Resultados, Liderazgo, Gestión de Museos y Tecnologías de la Información

Especialidad en Reingeniería de Procesos

Especialidad en Planeación Estratégica

Activista en Unidad Total por la Naturaleza A.C.

¿En qué ha trabajado Felipe Miguel Delgado Carrillo?

Felipe Miguel Delgado se ha desempeñado en varios cargos dentro de la administración pública, destacando puestos como: