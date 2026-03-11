El experiodista y activista Erik Eduardo Saracho fue víctima de un ataque con arma de fuego la mañana del miércoles 11 de marzo de 2026, en Nayarit.

Alrededor de las 6:30 A.M. lo balearon al llegar a su casa tras haber dejado a su hija en la escuela.

En el ataque resultó lesionado de ambos brazos por lo que actualmente se encuentra hospitalizado, pero ¿quién es él?

¿Quién es Erik Eduardo Saracho?

En redes sociales, Erik Eduardo Saracho Aguilar se describe como un comunicador ambiental y constructor de la ciudadanía.

En la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, es conocido por su labor periodística y su trabajo en defensa del territorio y el medio ambiente.

Erik Eduardo Saracho junto a un amigo (@eriksaracho / X)

¿Qué edad tiene Erik Eduardo Saracho?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Erik Eduardo Saracho y, por tanto, su edad.

¿Quién es la esposa de Erik Eduardo Saracho?

No hay registros públicos sobre la vida personal de Erik Eduardo Saracho, por lo que se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Erik Eduardo Saracho?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Erik Eduardo Saracho y, por tanto, su signo zodiacal.

Erik Eduardo Saracho (@eriksaracho / X)

¿Cuántos hijos tiene Erik Eduardo Saracho?

Erik Eduardo Saracho tiene una hija según información dada a conocer tras el ataque con arma de fuego que sufrió.

¿Qué estudió Erik Eduardo Saracho?

Erik Eduardo Saracho es egresado del ITESO donde se graduó como LCC con especialización en Comunicación Ambiental

¿En qué ha trabajado Erik Eduardo Saracho?

Erik Eduardo Saracho actualmente se encuentra involucrado en la construcción de un proyecto condominal cerca de Punta Paraíso.

En los últimos años ha participado en temas de carácter social.

Desde hace tres décadas ha trabajado por la conservación del jaguar y su hábitat desde finales de los 90s.

Desde 2008 es director de Alianza Jaguar.

Previamente fundó y dirigió Hojanay A. C.

Alianza Jaguar (Alianza Jaguar)

Erik Eduardo Saracho fue baleado a la salida de su domicilio ubicado en la comunidad de San Pancho en Bahia de Banderas, Nayarit.

El ataque ocurrió este miércoles tras dejar a su hija en la escuela.

En la balacera resultó herido en ambos brazos por lo que fue trasladado a un hospital, donde el grupo médico lo reporta fuera de peligro.

Con la finalidad de prevenir un nuevo ataque y por seguridad, Erik Eduardo Saracho cuenta con vigilancia policial.

El caso ya está en manos de autoridades correspondientes.

Gracias a que el experiodista logró realizar un llamado de emergencia, se desplegó un operativo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

El director de Seguridad Ciudadana, Xavier Esparza y al alcalde Héctor Santana, informaron haber iniciado una carpeta de investigación para esclarecer hechos.