Jesús “Chucho” Méndez Aguilar fue una figura clave en la consolidación de Morena en Querétaro, al presidir el Comité Ejecutivo Estatal entre 2020 y 2022.

Su llegada al cargo se dio tras la salida de Carlos Peñafiel Soto, de quien había sido secretario general hasta 2019.

Aunque en un inicio su nombramiento generó resistencia, Méndez Aguilar asumió la dirigencia con base en los estatutos internos del partido.

Testimonios señalan que gracias a su liderazgo Morena logró afianzarse en Querétaro, marcando un periodo decisivo.

Jesús Méndez Aguilar, ex dirigente de Morena en Querétaro. (Especial)

¿Quién fue Jesús Méndez Aguilar?

Jesús Méndez Aguilar o bien, Chucho Méndez, fue quien presidió el Comité Ejecutivo de Morena en Querétaro de 2020 a 2022.

Según los testimonios, fue gracias a Jesús Méndez Aguilar que Morena se consolidó en el estado.

El político llegó a la presidencia del Comité Ejecutivo cuando sustituyó a Carlos Peñafiel Soto, de quien era su secretario general hasta 2019.

En aquel momento, el nuevo rol de Jesús Méndez Aguilar era rechazado tras la salida de Carlos Peñafiel Soto. Sin embargo, lo afrontó con los estatutos internos en Morena que lo dejaban como el presidente.

Se conoce que el hermano de Jesús Méndez Aguilar era Hugo Méndez, pero se desconocen otros detalles de su familia.

¿Qué edad tenía Jesús Méndez Aguilar?

Se dice que Jesús Méndez Aguilar tenía 77 años de edad, cuando murió, pues se cree que nació en 1949 y murió el 4 de mayo de 2026.

¿Quién era la esposa de Jesús Méndez Aguilar?

La esposa de Jesús Méndez Aguilar era Beatriz Ayala.

¿Qué signo zodiacal era Jesús Méndez Aguilar?

Se desconoce el signo zodiacal de Jesús Méndez Aguilar, pues no se conoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Cuántos hijos tenía Jesús Méndez Aguilar?

Se desconoce cuántos hijos tuvo Jesús Méndez Aguilar, pero se sabe que todas eran mujeres.

¿Qué estudió Jesús Méndez Aguilar?

Se desconoce el nivel de estudios de Jesús Méndez Aguilar, pero se conoce que estudió en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

¿En qué trabajó Jesús Méndez Aguilar?

Jesús Méndez Aguilar fue dirigente de Morena en Querétaro.

Muere Jesús Méndez Aguilar, exdirigente de Morena en Querétaro

La noche del 4 de mayo de 2026 murió Jesús Méndez Aguilar, conocido por haber sido dirigente de Morena en Querétaro.

Entre mensajes con condolencias por la pérdida del político en Querétaro, se recordó que Jesús Méndez Aguilar fue la base para consolidar a Morena en el estado.

Aunque se desconocen detalles de la muerte de Jesús Méndez Aguilar, servidores públicos de Querétaro se han hecho presentes en redes sociales con mensajes de condolencias para la familia del político.