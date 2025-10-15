Él es Edgar Augusto González Zatarain, alcalde sustituto de Mazatlán desde 2022 y que cuenta con una amplia trayectoria dentro de la vida política de Sinaloa.

Edgar Augusto González Zatarain ha enfrentado varias polémicas durante su trayectoria, como la que tiene hoy Mazatlán con la desaparición de Carlos Emilio.

¿Quién es Edgar Augusto González Zatarain, alcalde sustituto de Mazatlán desde 2022?

Edgar Augusto González Zatarain nació en Cacalotán, Rosario, Sinaloa, el 24 de noviembre de 1970.

Edgar Augusto González Zatarain, alcalde sustituto de Mazatlán (@edgar.gonzalez.alcalde / Instagram )

Cabe recordar que Édgar Augusto González Zatarain asumió la presidencia municipal de Mazatlán, el pasado 26 de octubre de 2022, ante la renuncia de Luis Guillermo Benítez Torres.

El 31 de octubre de 2024, concluyó su periodo como alcalde de dicho municipio.

Anteriormente se había desarrollado como secretario del Ayuntamiento y encargado del despacho a la renuncia de Luis Guillermo Benítez Torres.

Luis Guillermo Benítez Torres renunció al cumplir el primer año de su segunda gestión al frente de la presidencia municipal, para sumarse al gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya, como secretario de Turismo en la entidad.

¿Cuántos años tiene Edgar Augusto González Zatarain, alcalde sustituto de Mazatlán desde 2022?

Edgar Augusto González Zatarain tiene 54 años de edad.

¿Quién es la esposa de Edgar Augusto González Zatarain, alcalde sustituto de Mazatlán desde 2022?

Edgar Augusto González Zatarain se encuentra casado con María Teresa Apodaca de González.

¿Qué signo zodiacal es Edgar Augusto González Zatarain, alcalde sustituto de Mazatlán desde 2022?

Edgar Augusto González Zatarain es del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Edgar Augusto González Zatarain, alcalde sustituto de Mazatlán desde 2022?

Edgar Augusto González Zatarain tiene una hija.

¿Qué estudió Edgar Augusto González Zatarain, alcalde sustituto de Mazatlán desde 2022?

Dentro de su preparación académica cuenta con una maestría en Educación por la Universidad Pacifico Norte.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

¿En qué ha trabajado Edgar Augusto González Zatarain, alcalde sustituto de Mazatlán desde 2022?

En cuanto a su trayectoria en el servicio público, Edgar Augusto González Zatarain:

Ha coordinado los programas sociales en la zona sur del Estado de Sinaloa correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 1999 a 2001

Fue representante de SEPLADE en la zona sur de Sinaloa de 2005-2006

Asesor de programas de conversiones de la Unidad de Inversiones del Gobierno del Estado 2014-2016.

Del 2018 al 2021 fue diputado local de la LXIII Legislatura por el Distrito Electoral 24, cargo al que llegó luego de ser postulado por el Partido de la Revolución Democrática.

Fue alcalde de Rosario de 2011 a 2013

Ocupo cargos en el Ayuntamiento de Mazatlán en la secretaría de la presidencia

Fue director de Bienestar social entre 2002 y 2003.

Durante su paso por el Congreso del Estado fue:

Integrante con voz de la Junta de Coordinación Política

Presidente de la Comisión de Pesca

Secretario de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas

Vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación

Vocal de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales

En el 2024 el gobernador Rubén Rocha Moya reveló que el exalcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zatarain, se integró al gabinete estatal.

Edgar Augusto González Zatarain asumió un cargo de “asesor” en la Secretaría General de Gobierno.

Las polémicas a las que se ha enfrentado Edgar Augusto González Zatarain, alcalde sustituto de Mazatlán desde 2022

Edgar Augusto González Zatarain se vio en vuelto en la polémica por el caso luminarias, en las que se revela que firmó un millonario contrato con la empresa Azteca Lighting.

Además, se dio a conocer en 2022 que Edgar Augusto González Zatarain enfrentaba una demanda penal por acoso sexual hacia una exfuncionaria municipal.

Esto luego de que Edgar Augusto González Zatarain hizo declaraciones por el cobro de 111 millones de pesos que exigía el Grupo Arhe por concepto de interés por el caso Nafta.

Cielo Rosa Muncharraz Elías, ex trabajadora del Ayuntamiento en el departamento de Asuntos Jurídicos, fue la que señaló a Edgar Augusto González Zatarain.