El nombre del presidente municipal de San Damián Texoloc, David Sánchez Rincón, ha resonado en redes sociales, pues al dar su primer informe de gobierno, fue víctima de la delincuencia, pues le robaron las dos llantas de su camioneta. Aquí te contamos de quién se trata.

¿Quién es David Sánchez Rincón?

David Sánchez Rincón es un político mexicano que actualmente se desempeña como presidente municipal del municipio San Damián Texoloc, en el estado de Tlaxcala. Fue electo en las elecciones locales del 2024 por el partido Morena y asumió el cargo hasta el 2027, representando a uno de los municipios más pequeños.

Durante su gestión ha encabezado programas de obra pública, educación y servicios sociales en beneficio de la población, participando activamente en la entrega de apoyos educativos y en acuerdos de colaboración con organismos estatales.

¿Qué edad tiene David Sánchez Rincón?

De acuerdo con una publicación donde felicitan al presidente municipal, David Sánchez Rincón nació el 3 de noviembre de 1975, por lo que actualmente tiene 50 años.

¿David Sánchez Rincón tiene esposa?

No hay información sobre si David Sánchez tiene esposa o no, pues en sus redes sociales solo comparte sus logros en su carrera política.

¿Qué signo zodiacal es David Sánchez Rincón?

Al haber nacido el 3 de noviembre, Sánchez Rincón es Escorpio, signo que se caracteriza por ser intuitivo, reservado y emocionalmente intenso.

¿David Sánchez Rincón tiene hijos?

No hay información disponible sobre si el presidente municipal de Texoloc tiene hijos o no.

¿Qué estudió David Sánchez Rincón?

David Sánchez estudió la licenciatura en Ingeniería Electromecánica en el Instituto Tecnológico de Apizaco, Tlaxcala.

¿En qué ha trabajado David Sánchez Rincón?

David Sánchez Rincón ha desarrollado su vida profesional en la política; sin embargo, antes de incursionar en la vida pública, se desempeñó como profesor.

Posteriormente, se posicionó como uno de los miembros fundadores de Morena. Después fue elegido como presidente municipal de San Damián Texoloc para el periodo 2024–2027, representando al partido Morena en las elecciones locales.

Como alcalde, ha encabezado la implementación de obras de infraestructura urbana y de servicios básicos con programas como el de obra pública municipal.

También ha participado en programas que acercan mecanismos de solución pacífica de controversias a la población del municipio, como la instalación de unidades del servicio de justicia alternativa junto con autoridades judiciales.