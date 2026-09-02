Durante la tarde de este 1 de septiembre, una granizada sorprendió a las personas que se encontraban en el Parque Nacional La Marquesa.

Pues la granizada fue de tal intensidad que cubrió a toda La Marquesa con hielo, además de causar afectaciones en gran parte de la zona.

La Marquesa queda cubierta de hielo por granizada

De acuerdo con los reportes, así como por las fotos y videos que se encuentran en redes sociales, la granizada dejó bajo hielo a todo el parque de La Marquesa.

La zona de la #Marquesa, en #Ocoyoacac, #Edomex, se pintó de blanco tras registrarse una intensa #granizada que cayó esta tarde. Incluso, la vialidad sobre la #México-#Toluca, se vio afectada por los #encharcamientos que se generaron por la cantidad de agua y granizo.



VIDEOS:… pic.twitter.com/9e03DluDms — Nacho Lozano (@nacholozano) September 1, 2026

⚠️⛈️INTENSA TORMENTA CON GRANIZO en la México-Toluca hace unos minutos, ocasionó zonas inundadas en la autopista sobre La Marquesa y sectores cercanos, además de granizo acumulado

Video 1/sep/2026⬇️



🔴En #CDMX llueve muy fuerte en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco‼️ pic.twitter.com/N1mYhUhdpT — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) September 1, 2026

Si bien los visitantes de La Marquesa se vieron sorprendidos por la granizada de este martes 1 de septiembre, eso no los detuvo del todo.

Pues tras abrigarse bien debido al descenso en la temperatura por el hielo, muchos comenzaron a jugar o a tomar fotos del escenario invernal, aunque técnicamente aún es verano.

No se reportan heridos o afectaciones humanas debido a la granizada de esta tarde en la zona de La Marquesa, simplemente fue un evento meteorológico inesperado.

Ya que aunque se esperaban lluvias por la temporada, nadie previó que las precipitaciones involucrarán grandes cantidades de hielo que quedaron en toda la superficie del parque nacional.

Granizada en La Marquesa provoca inundaciones en la carretera México-Toluca

Si bien el Parque Nacional La Marquesa, así como sus visitantes, no tuvieron afectaciones por la granizada; la carretera México-Toluca presenta severas inundaciones.

Precisamente la zona cercana a La Marquesa de la carretera México-Toluca es la más afectada, con severos encharcamientos así como presencia de hielo.

Autoridades y conductores piden tener precaución en la zona, pues hay varios metros bajo el agua de la carretera, lo cual hace difícil la circulación.

Sin olvidar que la presencia de hielo dificulta más la conducción, debido a que afectan los componentes de los vehículos.

Dada la baja de temperatura por la granizada, se espera que el agua y el hielo tarden varias horas en filtrarse o derretirse por completo, de ahí que se pide circular con cuidado.