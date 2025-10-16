El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, anunció una acción de inconstitucionalidad para la Ley de Amparo y en especial, su artículo transitorio.

“Morena y sus aliados buscan aprobar de prisa una reforma a la Ley de Amparo que es regresiva y vulnera derechos, con un artículo transitorio que permitiría aplicar la nueva legislación con efectos retroactivos”. Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano

Esto fue mencionado desde el Pleno del Senado por Clemente Castañeda, ya que presentó una moción suspensiva contra el dictamen de la Ley de Amparo por el artículo transitorio modificado.

La tarde del miércoles 15 de octubre, con mayoría de 83 votos a favor, fue aprobada en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Amparo, que incluye la reserva de retroactividad.

Clemente Castañeda, senador (Cortesía)

Movimiento Ciudadano buscará cómo impugnar la Ley de Amparo

En entrevista con Pamela Cerdeira, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado anunció que buscarán cómo proceder para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Amparo.

Tal como explicó Clemente Castañeda, junto con otros partidos, se busca la forma de proceder contra la Ley de Amparo, ya que faltan tres firmas en el Senado para presentar dicha acción de inconstitucionalidad.

Señaló que la reforma a la Ley de Amparo en sí misma es regresiva como han mencionado especialistas, quienes también apuntaron que el artículo transitorio violentaría el 14 constitucional.

Por lo mismo, están estudiando las opciones para tratar de impugnar pese a que el oficialismo capturó varias instituciones, como lo sería el Poder Judicial.

En consecuente, en caso de poder conseguir una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de Amparo, será una prueba para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).