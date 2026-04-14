Carlos Efraín Reséndez Bocanegra es un jurista mexicano con amplia trayectoria en el ámbito notarial y judicial, actual magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco.

En octubre de 2024 fue electo por unanimidad como titular del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado.

En ese contexto, rindió protesta ante el gobernador Javier May Rodríguez, donde se comprometió a consolidar un Poder Judicial “fuerte, cercano a la gente y profundamente humano”, en línea con la reforma judicial en México.

¿Quién es Carlos Efraín Reséndez Bocanegra?

Carlos Efraín Reséndez Bocanegra es un abogado y jurista tabasqueño, reconocido por su trayectoria en el derecho notarial y su ascenso dentro del Poder Judicial.

Es hijo del político Pedro Reséndez y ha destacado por su labor como notario público durante más de 15 años, además de su reciente designación como presidente del TSJ, donde impulsa una visión de justicia accesible, transparente y cercana a la ciudadanía.

¿Qué edad tiene Carlos Efraín Reséndez Bocanegra?

Carlos Efraín Reséndez Bocanegra tiene 50 años, ya que nació el 2 de septiembre de 1975 en Villahermosa, Tabasco.

¿Carlos Efraín Reséndez Bocanegra tiene pareja?

Sí, Carlos Efraín Reséndez Bocanegra está casado con Paola Hernández, con quien ha formado una familia.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Efraín Reséndez Bocanegra?

Al haber nacido el 2 de septiembre, es Virgo, signo de tierra asociado con la disciplina, el análisis y el sentido del deber.

¿Carlos Efraín Reséndez Bocanegra tiene hijos?

Sí, tiene hijos, aunque no hay información pública detallada sobre su número o identidad.

¿Qué estudió Carlos Efraín Reséndez Bocanegra?

Carlos Efraín Reséndez Bocanegra cuenta con una sólida formación académica en Derecho:

Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad del Valle de México (1995-2002)

Especialidad en Derecho Notarial por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho (2002-2003)

Maestría en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2007-2009)

Doctorado en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla (2011-2013)

¿En qué ha trabajado Carlos Efraín Reséndez Bocanegra?

Carlos Efraín Reséndez Bocanegra ha desarrollado su carrera en el ámbito jurídico, destacando tanto en el sector público como en el notariado.

Es conocido por su experiencia como notario público y por su reciente llegada a la presidencia del Poder Judicial de Tabasco.