Javier May Rodríguez extendió su reconocimiento al trabajo del Poder Judicial, al señalar que ha sido fundamental en las tareas de seguridad y en el camino hacia la paz en Tabasco. Afirmó que en la entidad existe pleno respeto a la división de poderes, acompañado de una estrecha coordinación para evitar la impunidad.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, rindió su Informe Anual de Labores 2025, donde anunció que, gracias al respaldo del Ejecutivo en la gestión de recursos presupuestales, en 2026 se construirán al menos 30 salas de oralidad civil y familiar.

Carlos Reséndez Bocanegra resaltó que, siguiendo el ejemplo marcado por el Gobernador, Tabasco cuenta con un TSJ más cercano a la ciudadanía y atento a sus necesidades. Adelantó también que pronto se creará en la entidad una Universidad del Poder Judicial, que ofrecerá carreras orientadas a fortalecer el sistema de justicia.

Previo a la ceremonia realizada en el auditorio “Eduardo Alday Hernández” del TSJ, el gobernador Javier May subrayó la buena relación institucional entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

El mandatario destacó que, con el trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y el TSJ, “se ha frenado la famosa puerta giratoria”, en referencia a que los delincuentes “entraban por un lado y salían por el otro”. Señaló además que hoy existe mayor prontitud en la emisión de órdenes de cateo y de aprehensión.

El presidente del TSJ afirmó que, en coordinación con el Poder Ejecutivo, se ha logrado construir la ruta de un nuevo Poder Judicial, donde no hay espacio para la simulación ni la corrupción.

No habrá excusas, traiciones y tampoco justificaciones, porque nuestro estado merece vivir en paz, con tranquilidad y armonía, con la certeza de que el Poder Judicial velará por una correcta impartición de justicia. Esta es la diferencia entre el nuevo y el viejo Poder Judicial. Carlos Efraín Reséndez

Carlos Reséndez Bocanegra sostuvo que los resultados alcanzados en 2025 son fruto de la coordinación institucional, lo que ha permitido cerrar el paso a la impunidad y consolidar un Poder Judicial firme, dinámico y comprometido con la pacificación y la recuperación del tejido social en Tabasco.

Javier May reconoce labor del Poder Judicial en el Informe Anual de Labores 2025 de Carlos Efraín Reséndez. (Cortesía )

Ante los presidentes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Orlando Bracamonte Hernández, y de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcos Rosendo Medina Filigrana, el titular del TSJ refrendó el compromiso de la institución de mantenerse como “gran aliada en el camino de la justicia y la paz”.

Asumimos este gesto institucional como un compromiso que nos motiva a seguir trabajando en la misma ruta: la de servir al pueblo con entrega y responsabilidad. La justicia no es un fin en sí mismo, es el medio que garantiza bienestar, equidad y respeto a los derechos fundamentales. Carlos Efraín Reséndez

Al ejercicio de rendición de cuentas asistieron también la presidenta honoraria del Sistema DIF estatal, Aurora Raleigh de la Cruz, y el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador.