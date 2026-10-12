Ana Cristina Maturano Ramos es una abogada y servidora pública mexicana que encabeza la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Hidalgo desde marzo de 2026. Su nombramiento fue realizado por la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, como parte de una renovación de titulares en 11 representaciones estatales de la institución.

La funcionaria cuenta con experiencia en procuración de justicia, tanto en el ámbito federal como en fiscalías de la Ciudad de México. Antes de asumir la representación de la FGR en Hidalgo, trabajó en áreas relacionadas con el análisis financiero, la asesoría jurídica y la investigación de delitos ambientales y en materia de protección urbana.

¿Quién es Ana Cristina Maturano Ramos?

Ana Cristina Maturano Ramos es una licenciada en Derecho Burocrático con trayectoria en instituciones encargadas de la procuración de justicia.

Su carrera profesional incluye cargos en la extinta Procuraduría General de la República (PGR), actualmente Fiscalía General de la República, y en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Entre sus responsabilidades destaca su paso por la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la fiscalía capitalina. En marzo de 2026 fue nombrada titular de la representación federal de Hidalgo, una función que la coloca al frente de las labores de la FGR en esa entidad.

¿Qué edad tiene Ana Cristina Maturano Ramos?

Ana Cristina Maturano Ramos no ha hecho publica su fecha de nacimiento. Por esta razón, no es posible establecer su edad sin recurrir a datos no confirmados.

¿Ana Cristina Maturano Ramos tiene pareja?

No hay información pública suficientemente verificada sobre la pareja, el cónyuge o el estado civil de Ana Cristina Maturano Ramos. La información disponible sobre la funcionaria se concentra en su formación académica y trayectoria dentro de las instituciones de procuración de justicia.

¿Qué signo zodiacal es Ana Cristina Maturano Ramos?

No es posible determinar el signo zodiacal de Ana Cristina Maturano Ramos, debido a que no se cuenta con una fecha de nacimiento confirmada en fuentes públicas confiables.

¿Ana Cristina Maturano Ramos tiene hijos?

No se encontró información pública verificable que permita confirmar si Ana Cristina Maturano Ramos tiene hijos. Las fuentes consultadas documentan principalmente su carrera profesional y sus nombramientos en el servicio público.

¿Qué estudió Ana Cristina Maturano Ramos?

Ana Cristina Maturano Ramos estudió Derecho Burocrático en el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública (INESAP), perteneciente a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Además, cuenta con formación especializada vinculada con el ámbito jurídico y la procuración de justicia.

¿En qué ha trabajado Ana Cristina Maturano Ramos?

La trayectoria de Ana Cristina Maturano Ramos se ha desarrollado en instituciones federales y locales de procuración de justicia. Su experiencia incluye labores ministeriales, análisis financiero, asesoría jurídica e investigación especializada, antes de asumir la titularidad de la representación de la FGR en Hidalgo.

Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran: