Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Municipal de Mazatlán fueron agredidos por presuntos integrantes de la delincuencia organizada durante un enfrentamiento registrado este viernes 27 de noviembre de 2026, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP).

“Elementos del G.O.E. de la Policía Municipal de Mazatlán fueron agredidos en inmediaciones del poblado El Tiro por miembros de la delincuencia organizada, por lo que repelieron dicha acción. Afortunadamente ningún policía resultó herido; la situación está bajo control.” Seguridad Pública Sinaloa

De acuerdo con la dependencia de Sinaloa, los policías repelieron la agresión y, como resultado, cuatro de los presuntos atacantes fueron abatidos, además, las autoridades aseguraron:

Armas largas

Municiones

El vehículo en el que viajaban los civiles armados

Enfrentamiento en Mazatlán deja cuatro agresores abatidos (@sspsinaloa1/X)

Enfrentamiento en Mazatlán: ningún policía resultó herido

La SSP Sinaloa confirmó que aunque hubo cuatro abatidos, ningún elemento policial resultó herido durante el intercambio de disparos y señaló que la situación se encuentra bajo control.

“Como resultado se neutralizaron a 4 de los agresores, se aseguraron armas largas y municiones, además de la unidad en la que viajaban. Las autoridades del Grupo Interinstitucional y autoridades competentes se hacen cargo del acordonamiento y diligencias de estos hechos.” Seguridad Pública Sinaloa

Tras el enfrentamiento en las inmediaciones del poblado El Tiro, Mazatlán que dejó a cuatro abatidos, integrantes del Grupo Interinstitucional quedaron a cargo del acordonamiento de la zona y de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa hizo un llamado a la población para reportar cualquier delito a través del número de emergencias 911 o al 089, línea destinada a denuncias anónimas.

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa también exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales y reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad y transparencia ante los hechos de violencia registrados en el estado.