Se dio a conocer que Anabet Franco, actual diputada local de Morena en Michoacán, fue víctima del violento robo de su camioneta en dicha entidad.

Según los informes, los hechos ocurrieron hace más de una semana, sin que se revelara la fecha exacta del robo a Anabet Franco.

¿Quién es Anabet Franco?

Anabet Franco es una diputada local de Michoacán, originaria de la zona conocida como Tierra Caliente.

Actualmente, se desempeña como diputada local por Huetamo Michoacán, perteneciente al partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Anabet Franco, Diputada de Morena en Michoacán (Anabet Franco / FB)

¿Qué edad tiene Anabet Franco?

Anabet Franco nació el 26 de julio de 1987, por lo que actualmente tiene 38 años de edad.

¿Quién es el esposo de Anabet Franco?

Se desconoce si la diputada Anabet Franco se encuentra casada.

¿Cuántos hijos tiene Anabet Franco?

Se desconoce si la diputada Anabet Franco tiene hijos, toda vez que mantiene su vida personal privada.

Anabet Franco, Diputada de Morena en Michoacán (Anabet Franco / FB)

¿Qué estudió Anabet Franco?

La diputada Anabet Franco es Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

¿En qué ha trabajado Anabet Franco?

Anabet Franco es actualmente diputada local por Morena en Michoacán.

Dentro del Congreso de Michoacán, Anabet Franco se desempeña como:

Coordinadora de los Diputados de MORENA en el Congreso del Estado

Presidenta de la Junta de Coordinación Política y Conferencia.

Roban camioneta a Anabet Franco, diputada de Morena en Michoacán (Anabet Franco / FB)

Roban camioneta a Anabet Franco, diputada de Morena en Michoacán

Autoridades revelaron que la diputada Anabet Franco sufrió en el estado de Michoacán el robo con violencia de su camioneta, además de que sus escoltas fueron despojados de sus armas de cargo.

Reportes señalan que la situación tuvo lugar cuando el equipo de la diputada paró en una gasolinera, ubicada sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío, con la finalidad de cargar combustible.

No obstante, sujetos armados aprovecharon la situación para robar el viajaba Anabet Franco, además de que los criminales robaron las armas de sus escoltas.

Tras el robo, los hombres armados huyeron del sitio junto a otro vehículo en el que viajaban.

Debido al robo, la Fiscalía de Michoacán y la Fiscalía General de la República (FGR) llevan a cabo las investigaciones correspondientes.