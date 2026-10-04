El municipio de Querétaro es sede del Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial Querétaro 2026, encuentro que reúne a representantes de distintas ciudades para compartir su riqueza cultural, histórica y gastronómica.

El festival se realiza del 1 al 4 de octubre de 2026 en el Centro Educativo y Cultural del Estado Manuel Gómez Morín, como parte de las actividades por el 30 aniversario de la inscripción de Santiago de Querétaro como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Durante el encuentro se realizan muestras artesanales y gastronómicas, presentaciones artísticas, exposiciones, foros académicos y recorridos para difundir el patrimonio de las ciudades participantes.

Querétaro reúne a ciudades mexicanas Patrimonio Mundial

La secretaria de Turismo, Mariana Ortiz, destacó que Querétaro se convierte en un punto de encuentro para las ciudades patrimonio y resaltó la importancia de preservar las expresiones culturales que forman parte de la identidad de cada comunidad.

Por su parte, Samantha Smith Gutiérrez, presidenta de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial y presidenta municipal de Guanajuato, reconoció a Querétaro por sus 30 años como Patrimonio Mundial y destacó el trabajo realizado para conservar este legado.

Smith Gutiérrez señaló que el patrimonio no se limita a edificios, plazas o centros históricos, sino que también comprende elementos como la memoria, identidad, gastronomía, artesanías, música, tradiciones y oficios.

En el festival participan de manera presencial Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan, Zacatecas, San Luis Potosí, Xochimilco, San Juan del Río y Durango.

Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial llega a Querétaro (Cortesía )

Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial tendrá 100 stands y 18 foros

La edición 2026 contempla 100 stands de artesanías y gastronomía, además de 14 presentaciones artísticas, 18 foros académicos y 4 exposiciones fotográficas.

El programa también incluye un ciclo de cine y recorridos guiados, mientras que las ciudades participantes presentan distintas expresiones culturales y tradiciones de sus comunidades.

El Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial es organizado anualmente por la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial para difundir, preservar y celebrar la riqueza material e inmaterial de los sitios mexicanos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En esta ocasión, el encuentro se desarrolla en el marco de los 30 años de la inscripción de Santiago de Querétaro como Patrimonio Cultural de la Humanidad, con actividades abiertas para acercar a visitantes y habitantes a la diversidad cultural de las ciudades patrimonio.