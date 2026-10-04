Un tren de carga de Ferromex se descarriló en Jalisco, cuando iba rumbo a Tlaquepaque; el convoy de 122 vagones llevó a la muerte de dos elementos de la Guardia Nacional (GN) y otros más heridos.

Ferromex ha dicho que cooperará con las autoridades para que se determinen las causas que llevaron al accidente del tren.

Tren de Ferromex se descarrila en Jalisco

El 3 de octubre se suscitó un accidente con un tren de carga de Ferromex cuando iba en la vía del kilómetro 481 del tramo de Tonila Atenquique en Jalisco.

Según la información preliminar, este tren de carga iba de Manzanillo-Colima rumbo a Jalisco con 122 vagones y 15 elementos de la GN que custodiaban la carga, tuvo un accidente y se descarriló.

Se descarrila tren de Ferromex en Jalisco. (Especial)

Sin embargo, el hecho llevó a la muerte a dos elementos de la GN, siendo un hombre y una mujer los afectados.

Además, otros tres elementos tuvieron lesiones y fueron trasladados a un hospital en Atenquique.

Ante los hechos, las autoridades determinaron que no había materiales peligrosos entre la carga, por lo que se pudieron realizar las labores de rescate con otros vehículos ferroviarios y personal de protección civil.

Ferromex cooperará para la investigación sobre el accidente del tren

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para determinar qué llevó al accidente del tren de Ferromex en Jalisco. Sin embargo, hasta el momento no hay motivo aparente que sea claro.

Por su parte, la empresa Ferromex, según la reportera Usi Toledo, lamentó la muerte de los elementos de la GN y dijo que cooperará para la investigación del accidente.