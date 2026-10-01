Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, destacó el trabajo que realizan las y los integrantes del Poder Judicial del Estado para fortalecer la impartición de justicia y brindar certeza jurídica a las familias queretanas.

Durante la Sesión Solemne por el segundo informe de actividades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el alcalde reconoció los avances registrados en la resolución de conflictos, los mecanismos alternativos y el uso de herramientas tecnológicas para acercar la justicia a la ciudadanía.

Felifer Macías reconoce avances del Tribunal Superior de Justicia

En el marco de la sesión, Felifer Macías resaltó la labor que realiza el Poder Judicial del Estado para atender los conflictos y fortalecer los mecanismos que permiten acercar la justicia a las familias de Querétaro.

El presidente municipal destacó particularmente el uso de herramientas tecnológicas y los mecanismos alternativos como parte de los avances en materia de impartición de justicia.

De acuerdo con lo expuesto durante el acto, estas acciones contribuyen a brindar mayor certeza jurídica a la ciudadanía y a fortalecer la atención de los asuntos que corresponden al Tribunal Superior de Justicia.

Felifer Macías reconoce avances del Poder Judicial de Querétaro (Cortesía )

Braulio Guerra entrega segundo informe de actividades del TSJ

Durante la Sesión Solemne, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urriola, entregó su segundo informe de actividades.

El documento fue presentado ante el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y el presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Sinuhé Piedragil Ortiz.

El acto reunió a representantes de los poderes del estado en torno al balance de actividades del Tribunal Superior de Justicia y los avances relacionados con la impartición de justicia en Querétaro.