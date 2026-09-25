La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la muerte de Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador general jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, hecho que tuvo lugar este 25 de septiembre en el CIS Angelópolis.

En un comunicado, la FGE lamentó la muerte y expresó el pésame a familiares y amigos cercanos del funcionario.

“La Fiscalía expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amistades y personas cercanas de Rubén Alberto Curiel Tejeda, quien fue compañero de esta institución y se desempeñaba actualmente como Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno” FGE de Puebla

FGE de Puebla confirma muerte de Rubén Alberto Curiel, exfiscal Anticorrupción de Puebla (FGE de Puebla)

Fiscalía de Puebla investiga posible suicidio en la muerte de Rubén Alberto Curiel

De acuerdo con información preliminar proporcionada por la Fiscalía de Puebla, primeros indicios apuntan a un posible suicidio de Rubén Alberto Curiel.

“De manera preliminar, los indicios apuntan a una posible muerte autoinfringida” FGE de Puebla

La hipótesis se basa en que el cuerpo del funcionario fue encontrado dentro de un vehículo estacionado en el Sótano 3 del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis. Su muerte derivó de una herida de bala.

Trabajadores cercanos al complejo de oficinas gubernamentales declararon haber escuchado lo que parecía un detonación de arma de fuego, lo que refuerza la posibilidad de una muerte autoinfligida.

Se realizarán peritajes y otras investigaciones para confirmar o desmentir la hipótesis. Autoridades ya han dejado claro que no será la única línea de investigación que se aborden, se agotarán diligencias.

“Esta circunstancia no se dará por concluida hasta agotar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las causas del fallecimiento” FGE de Puebla

La Fiscalía se compromete a llevar a cabo la investigación correspondiente a fin de esclarecer los hechos; dará a conocer los avances revelando detalles que no entorpezcan el proceso.