El hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla, Mateo Hernández López, habría desaparecido en la madrugada del lunes 21 de septiembre de 2026.

De acuerdo con los reportes, el hijo del alcalde, Mateo Hernández, podría haber sido secuestrado.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado dicha información por parte del edil ni de la Fiscalía de Puebla.

Hijo del alcalde de Tecamachalco es reportado como desaparecido; habría sido secuestrado

Trascendió que Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla, habría desaparecido.

Los reportes señalan que el estudiante de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), habría desaparecido durante la madrugada del lunes 21 de septiembre.

De manera preliminar, medios locales señalaron que las autoridades estatales y municipales estarían investigando el hecho como un posible secuestro.

Asimismo, se habrían activado protocolos de búsqueda para localizar al hijo de Mateo Hernández López.

Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía de Puebla no ha confirmado su desaparición ni la posibilidad de un secuestro del hijo del edil.

Por su parte, el alcalde de Tecamachalco no ha confirmado ni negado la desaparición de Mateo Hernández, su hijo mayor.