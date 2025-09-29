Julio Torres, dueño de la empresa de cartones Cartotec, tenía solo 30 años al momento de ser secuestrado en Tecamachalco, Puebla, el martes 23 de septiembre 2025.

En medio de la angustia, la familia de Julio Torres recibió una llamada en la que sus presuntos captores les exigían un pago millonario para dejar en libertad al joven empresario.

Aunque la familia cumplió con el dinero solicitado, los secuestradores asesinaron a Julio Torres, cuya cabeza fue dejada junto a una narcomanta firmada por grupos de la delincuencia.

Julio Torres (Redes Sociales)

¿Quién fue Julio Torres?

Julio Torres fue un joven empresario, dueño de Grupo Cartotec Cartones de Tecamachalco, en el estado de Puebla.

Su familia lo recuerda como un joven que gustaba de los autos de lujo, caballos, corridos, así como de encabezar actos altruistas en la comunidad.

Asimismo, Julio Torres era ampliamente conocido en la comunidad por su cartonería y por organizar eventos de motos con el poblado.

Sin embargo, sus negocios habrían sido blancos de extorsiones, según la narcomanta en la que se señalaba por “no haber pagado cuota”.

¿Cuál era la edad de Julio Torres?

Julio Torres tenía solo 30 años al momento de ser secuestrado y posteriormente asesinado en Puebla.

¿Julio Torres tenía esposa o hijos?

No hay información que confirme o descarte que Julio Torres era casado.

Sin embargo, por sus publicaciones en redes sociales se cree que mantenía una vida de soltería.

¿Qué estudios tenía Julio Torres?

Julio Torres era egresado de la Licenciatura en Contaduria Publica y Finanzas.

Julio Torres (Especial)

¿En qué trabajó Julio Torres?

Como ya lo mencionamos, Julio Torres era propietario en Grupo Cartotec Cartones de Tecamachalco.

Su empresa se dedicaba a la venta y distribución de cartones por mayoreo dentro y fuera de Puebla.

“Los Caltencos” y “Los Tepeacas” estarían detrás de la muerte de Julio Torres

A pesar de que la familia de Julio Torres cumplió con pagar el rescate, la cabeza del joven fue dejada junto a un mensaje en el que se leía: “esto te pasó por no pagar cuota”, firmado por “Los Caltencos” y “Los Tepeacas”.

Ambos grupos delictivos estarían ligados a extorsión y robo de combustible en Tecamachalco y otros lugares de Puebla.

Otro hecho que llamó la atención, fue que la Policía Municipal trasladó los restos sin acordonar la escena, lo que levantó sospechas de una posible “manipulación” de pruebas.

En respuesta, familiares, amigos y vecinos se reunirán este 30 de septiembre 2025 en Parque Ávila Tecamachalco, a fin de buscar justicia y la recuperación del resto del cuerpo de Julio Torres.