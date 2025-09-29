Julio Torres, de apenas 30 años, dueño de la empresa de cartones Cartotec, sufrió un trágico final tras ser secuestrado en Tecamachalco, en el centro de Puebla.

Se sabe que los captores de Julio Torres pidieron dinero a la familia del joven empresario bajo la promesa de entregarlo con vida a raíz del secuestro ocurrido el martes 23 de septiembre 2025.

Lamentablemente, los secuestradores no cumplieron su palabra y optaron por asesinar a Julio Torres, cuya cabeza fue dejada junto a una narcomanta firmada por grupos de la delincuencia.

Cuerpo de Julio Torres, empresario secuestrado en Tecamachalco, sigue sin ser recuperado

A pesar de que la familia de Julio Torres cumplió con pagar el rescate, la cabeza del joven fue dejada junto a un mensaje en el que se leía: “esto te pasó por no pagar cuota”.

Dicho mensaje aparece firmado por “Los Caltencos” y “Los Tepeacas”, grupos delictivos ligados a extorsión y robo de combustible en Tecamachalco y otros lugares de Puebla.

El hecho ha llamado la atención porque la Policía Municipal trasladó los restos sin acordonar la escena, lo que levantó sospechas de una posible “manipulación” de pruebas.

En respuesta, familiares, amigos y vecinos se reunirán este 30 de septiembre 2025 en Parque Ávila Tecamachalco, a fin de buscar justicia y la recuperación del resto del cuerpo de Julio Torres.