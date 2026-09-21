Mateo Hernández López es el alcalde de Tecamachalco, Puebla, desde 2024, cargo al que llegó de la mano de Morena.

El alcalde se comprometió a trabajar por el bienestar de su comunidad durante su mandato que concluye en 2027.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Mateo Hernández López, alcalde de Tecamachalco, Puebla.

¿Quién es Mateo Hernández López?

Mateo Hernández López, originario de San Mateo Tlaixpan, Tecamachalco en Puebla, es un ingeniero y político mexicano que actualmente se desempeña como alcalde de su municipio de origen.

El alcalde llegó al gobierno de la mano de Morena en las elecciones de 2024, cuando se comprometió a trabajar por el bienestar y desarrollo de su comunidad.

¿Qué edad tiene Mateo Hernández López?

Mateo Hernández López nació el 21 de septiembre de 1981, por lo que actualmente tiene 45 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Mateo Hernández López?

Ya que Mareo Hernández López cumple años el 21 de septiembre, el alcalde de Tecamachalco nació bajo el signo zodiacal de Virgo.

¿Mateo Hernández López tiene esposa?

Mateo Hernández López sí tiene esposa, se trata de Chayito Gutiérrez, titular del DIF Municipal Tecamachalco

¿Mateo Hernández López tiene hijos?

Mateo Hernández López tiene dos hijos con Chayito Gutiérrez, ambos menores de edad.

¿Qué estudió Mateo Hernández López?

Mateo Hernández López es ingeniero Civil egresado del Instituto Tecnológico de Tehuacán.

¿Cuál es la trayectoria de Mateo Hernández López?

Mateo Hernández López es el actual presidente municipal de Tecamachalco Puebla, para el periodo 2024-2027.

Esta es la primera vez que Hernández López ocupa la titularidad de un municipio; sin embargo, ya había competido por cargos públicos como: