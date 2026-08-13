Rafael Moreno Valle Buitrón es un político y funcionario público mexicano que actualmente se desempeña como director general de la Comisión Estatal de Vivienda de Puebla, bajo la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Hijo del exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, ha desarrollado su trayectoria principalmente en el ámbito político y administrativo de Puebla, donde también ha ocupado cargos partidistas y dentro del gobierno estatal.

¿Quién es Rafael Moreno Valle Buitrón?

Rafael Moreno Valle Buitrón es un político poblano que ha ocupado diferentes cargos dentro de la administración pública y en el ámbito partidista. En 2020 fue designado presidente estatal de Fuerza por México en Puebla, desde donde participó en la construcción de la estructura del partido en la entidad.

Su trayectoria también incluye cargos en el Senado de la República y el Gobierno de Puebla. En 2023 se incorporó al equipo del entonces senador Alejandro Armenta Mier como coordinador de Relaciones Públicas y enlace empresarial; posteriormente, en 2024, fue nombrado subsecretario de Cultura y Arte de Puebla.

En 2026 asumió la dirección general de la Comisión Estatal de Vivienda de Puebla, posición desde la que continúa su carrera dentro de la administración pública estatal.

¿Qué edad tiene Rafael Moreno Valle Buitrón?

La fecha de nacimiento de Rafael Moreno Valle Buitrón no se encuentra documentada públicamente en las fuentes consultadas, por lo que no es posible establecer con certeza su edad actual.

¿Rafael Moreno Valle Buitrón tiene pareja?

No existe información pública y verificable sobre la pareja o el estado civil de Rafael Moreno Valle Buitrón en las fuentes consultadas.

¿Qué signo zodiacal es Rafael Moreno Valle Buitrón?

Rafael Moreno Valle Buitrón es Sagitario, debido a que nació el 17 de diciembre. En la astrología occidental, Sagitario es un signo de fuego asociado con la aventura, el optimismo, la independencia y la búsqueda de nuevos retos.

¿Rafael Moreno Valle Buitrón tiene hijos?

No se encontró información pública y verificable sobre si Rafael Moreno Valle Buitrón tiene hijos.

¿Qué estudió Rafael Moreno Valle Buitrón?

Rafael Moreno Valle Buitrón estudió Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores en Columbia University.

Además, cuenta con formación artística en Canto y Composición en The Juilliard School y en el Conservatorio de Música del Estado de Puebla.

¿En qué ha trabajado Rafael Moreno Valle Buitrón?

Rafael Moreno Valle Buitrón ha desarrollado su trayectoria en la política y administración pública de Puebla, con cargos tanto en estructuras partidistas como en diferentes áreas del gobierno estatal.

Entre los puestos que ha ocupado se encuentran:

Presidente estatal de Fuerza por México en Puebla: 2020-2023.

Coordinador de Relaciones Públicas y enlace empresarial en el Senado: 2023, dentro del equipo de Alejandro Armenta Mier.

Subsecretario de Cultura y Arte de Puebla: 2024-2025.

Director general de la Comisión Estatal de Vivienda de Puebla: 2026-presente.

Además de su actividad administrativa, Moreno Valle Buitrón ha mantenido presencia en el ámbito político poblano y ha dejado abierta la posibilidad de participar en las elecciones de 2027.