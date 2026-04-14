El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dio a conocer que el Sistema de Transporte por Cable contará con un costo de operación anual de 105 millones de pesos, con el objetivo de impulsar un transporte que reduzca las emisiones contaminantes y hasta un 300% el dióxido de carbono, pues opera con energía eléctrica.

El mandatario señaló que, a partir del segundo año de funcionamiento, el transporte alcanzará la autosuficiencia financiera. Además de que se convierte en una alternativa sostenible y eficaz para las y los poblanos.

Puebla apuesta por movilidad sustentable

Durante su mensaje, Armenta Mier mencionó que el actual sistema de transporte RUTA opera con cuatro líneas con un gasto de operación cercano a mil millones de pesos anuales.

El gobernador indicó que este sistema busca mejorar el sistema de movilidad integral, al mismo tiempo que las y los poblanos reducen sus tiempos de traslado, cuidan su salud y protegen al medio ambiente.

Transporte por cable en Puebla reducirá emisiones contaminantes (cortesía)

Armenta Mier indicó que este nuevo sistema es parte de la Agenda 2030 y se alinea a lo establecido en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, destacó que el impacto ambiental del proyecto se mantiene en un nivel muy bajo y añadió que el proyecto está sustentado en estudios de factibilidad, como el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), el cual tiene como objetivo garantizar una movilidad segura, sostenible e incluyente.

Transporte por cable en Puebla reducirá emisiones contaminantes (cortesía)

De igual manera, explicó que uno de los beneficios de este sistema son menos toneladas de dióxido de carbono, con 48.2 toneladas por año. Además, el precio máximo será de 12 pesos y se conectará con el sistema RUTA y el Sistema Estatal de Bicicletas; asimismo, se podrá pagar con la misma tarjeta y los adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños de primaria podrán ingresar gratuitamente.

Se tiene previsto que el Sistema de Transporte por Cable cuente con capacidad de mil y dos mil 500 usuarios por hora, además de nueve estaciones y hasta 383 cabinas con capacidad para 10 pasajeros a lo largo de 13.61 kilómetros, 87 torres y cuatro líneas:

CIS–Parque Juárez

Parque Juárez–Xonaca

Xonaca–Cerro Amalucan

Parque Biblioteca–Unidad Deportiva

Transporte por cable en Puebla reducirá emisiones contaminantes (cortesía)

De acuerdo con las autoridades estatales, el proyecto se encuentra en etapa de ejecución de estudios para posteriormente continuar con la construcción, ya que se cuente con la documentación completa.

El sistema RUTA actualmente registra 4.4 millones de viajes diarios; sin embargo, para el 2030 la cifra superará los 5 millones, por lo que pasará de 1.5 a 2.2 millones de unidades y a casi 27 mil recorridos.

Con el Sistema de Transporte por Cable, el gobierno de Puebla da un paso certero al fortalecimiento de un transporte público que sea accesible, incluyente y sostenible, impactando directamente en la calidad de vida de las y los poblanos.