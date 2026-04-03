La capital de Puebla enfrenta críticas por la ausencia del alcalde Pepe Chedraui durante la temporada de Semana Santa, un periodo en el que aumenta la actividad turística y se requiere mayor atención en servicios urbanos, seguridad y mantenimiento de espacios públicos.

Mientras tanto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, desplegó operativos de vigilancia y supervisión en coordinación con fuerzas federales y autoridades estatales, con el objetivo de reforzar la seguridad y la movilidad en carreteras y zonas turísticas.

Alejandro Armenta fortalece operativos durante Semana Santa en Puebla Capital

En distintos puntos de la ciudad se reportan calles con acumulación de basura, áreas verdes descuidadas, baches sin reparar y mercados que requieren mantenimiento. Estas condiciones, señalan observadores locales, contrastan con la demanda de visitantes y habitantes que buscan una capital ordenada durante los días de asueto religioso.

Armenta mantiene operativos de seguridad en Semana Santa (cortesía)

El mandatario estatal informó que las acciones se mantienen de manera permanente con patrullajes terrestres y vigilancia aérea, apoyados con helicópteros y equipo especializado. Asimismo, adelantó que se contempla la incorporación de drones de última generación para fortalecer las tareas de monitoreo.

Durante recorridos de supervisión, Armenta reiteró que la seguridad de visitantes y familias poblanas es una prioridad, especialmente en un periodo donde la llegada de turistas incrementa la actividad económica y la movilidad en el estado.

Armenta mantiene operativos de seguridad en Semana Santa (cortesía)

Además, el gobernador hizo un llamado a los municipios para atender tareas básicas de imagen urbana, como limpieza de accesos, mantenimiento de luminarias, poda de áreas verdes y rehabilitación de espacios públicos. Estas acciones, subrayó, contribuyen a mejorar la percepción de seguridad y la experiencia de quienes visitan la entidad.