Puebla fue escenario de las finales de voleibol de playa en el marco de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, donde se reunió el talento, la fuerza y la competitividad de atletas de todo el país en las nuevas canchas del Centro Estatal de Tenis.

Como parte de la cuarta disciplina de 16 que alberga la entidad en este evento nacional, participaron 25 estados de la República Mexicana, con un total de 156 deportistas (78 mujeres y 78 hombres).

Puebla define el podio nacional tras intensa jornada de voleibol de playa

Tras una intensa jornada, el podio nacional quedó conformado de la siguiente manera: en la categoría menor femenil, Sinaloa logró el bicampeonato, Zacatecas obtuvo la plata y Guerrero el bronce.

En la rama varonil, Michoacán se llevó el oro, Zacatecas la plata y Querétaro el bronce. Mientras que en la categoría mayor, Colima obtuvo el primer lugar, Nuevo León el segundo y Sinaloa el tercero.

Para la categoría juvenil superior, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa integraron el podio femenil; en tanto, Querétaro, Chihuahua y Nuevo León destacaron en la rama varonil.

Además, las mundialistas Naomi Cruz y Angélica Torres se coronaron con la medalla de oro en la categoría mayor femenil, consolidando su nivel competitivo.

Con el impulso del gobernador Alejandro Armenta Mier y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la CONADE, Puebla se consolida como sede de eventos deportivos nacionales, fortaleciendo su infraestructura y promoviendo el desarrollo del talento juvenil.