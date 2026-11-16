Un hombre de 62 años, originario de Chiautla de Tapia, fue trasladado en ambulancia aérea a la ciudad de Puebla para recibir atención médica especializada, luego de sufrir lesiones y fracturas en un accidente automovilístico.

El traslado se realizó el sábado 14 de noviembre, mediante la coordinación del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y el Gobierno de Puebla. El paciente fue ingresado al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS-Bienestar.

Gobierno de Puebla coordina traslado aéreo de hombre lesionado en accidente (Cortesía )

SAMU coordina traslado aéreo de paciente desde Chiautla de Tapia

De acuerdo con el comunicado 2401/2026 del Gobierno estatal, el hombre recibió atención inicial en el Hospital Rural IMSS-Bienestar de Chiautla de Tapia, donde fue valorado tras el accidente que le ocasionó diversas lesiones y fracturas.

Debido a la necesidad de atención especializada, el SAMU coordinó su traslado aéreo desde la región de la Mixteca hasta la capital poblana, con el objetivo de agilizar su ingreso al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS-Bienestar.

El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, informó que este tipo de acciones forman parte de la coordinación interinstitucional para facilitar el acceso a servicios médicos especializados a personas que requieren atención oportuna.

Con este traslado, las autoridades estatales señalaron que buscan acercar los servicios de salud a la población, independientemente de la región del estado en la que se encuentre el paciente.