Desmantelan laboratorio clandestino en Puebla; decomisan más de 400 millones de pesos en drogas

Autoridades del estado de Puebla informaron que fue desmantelado un laboratorio clandestino, el cual fue ubicado por autoridades federales en la zona serrana del municipio de Atempan.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, en el lugar fueron decomisados más de 400 millones de pesos en drogas, lo que representa un fuerte golpe económico para los grupos criminales.

Aseguran más de 600 kilos de droga en laboratorio clandestino en Puebla; hay dos detenidos

Un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal, permitió llevar a cabo el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en Atempan, Puebla.

Autoridades precisaron que en el lugar fueron detenidos dos hombres, quienes fueron puestos a disposición de un juez para que determine su situación legal.

Adicional, fueron asegurados 650 kilogramos de metanfetamina, los cuales se encontraban en proceso de elaboración al momento en que arribaron los agentes federales.

Además, se localizó en el laboratorio clandestino:

Diversas sustancias químicas.

Cuatro reactores de destilación.

Equipo especializado para la fabricación de drogas.

La Secretaría de Seguridad de Puebla y el Gabinete federal destacaron que este operativo se traduce en el decomiso de 438 millones de pesos para los grupos de la delincuencia organizada, que obtienen debido a la producción de drogas sintéticas.

Las autoridades de Puebla resaltaron que se trata del cuarto laboratorio clandestino asegurado durante este 2026, lo que fortalece el compromiso en el combate a los grupos criminales.