Ante la cercanía del ciclón tropical “Raymond”, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ordenó un despliegue de más de 6 mil 200 elementos de los tres niveles de gobierno para proteger a la población sonorense.

El operativo incluye 686 vehículos de primera respuesta, 313 unidades de rescate y más de 300 ambulancias, además de mantener una sesión permanente del Comité de Operación de Emergencia (COE) para monitorear las lluvias, vientos y oleaje que se esperan durante el fin de semana.

Alfonso Durazo previene riesgos ante ciclón

Durante la sesión del COE encabezada por el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, participaron representantes de la Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y dependencias estatales y municipales.

Se informó que los municipios con mayor riesgo el sábado son Caborca, Magdalena, Pitiquito, Trincheras, Ímuris, Santa Ana, Oquitoa, Átil, Tubutama y Altar, así como Guaymas, Empalme, San Ignacio, Bácum, Huatabampo, Etchojoa y Bahía de Kino.

Alfonso Durazo Montaño supervisa el despliegue de elementos de emergencia ante la llegada del ciclón Raymond (Cortesía)

Para el domingo, las zonas prioritarias serán el Río Sonora y las regiones serranas.

Durazo Montaño exhortó a las y los sonorenses a suspender actividades recreativas y no viajar por carretera debido a los pronósticos de lluvias acumuladas de entre 150 y 250 milímetros, de acuerdo con la Conagua.

Asimismo, se pidió no ingresar al mar ante el alto oleaje y seguir las instrucciones de las Capitanías de Puerto.

Hay 144 refugios temporales listos en todo el estado para recibir a personas que lo necesiten. La ubicación puede consultarse en la página oficial del Gobierno de Sonora.

Alfonso Durazo lanza recomendaciones ante ciclón

Refugiarse en un lugar seguro durante la tormenta

Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas

Mantener limpios desagües y alcantarillas

No tirar basura en la vía pública

Llamar al 9-1-1 ante cualquier emergencia

Actualmente, la Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene Alerta Azul para 14 municipios, incluyendo Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Navojoa, instando a la ciudadanía a mantenerse atenta a los reportes oficiales.