El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por Pepe Chedraui, distribuyó 14 mil 700 despensas del programa Alimentación Imparable en San Jerónimo Caleras y Lomas de San Miguel, con el objetivo de contribuir a reducir el rezago alimentario en la capital.

A través del DIF Puebla Capital, que preside MariElise Budib, el programa busca acercar productos de la canasta básica a grupos de atención prioritaria y contribuir al bienestar de las familias poblanas.

Pepe Chedraui refuerza la seguridad alimentaria con el programa Alimentación Imparable

El presidente municipal Pepe Chedraui destacó que Alimentación Imparable se desarrolla con el respaldo de los gobiernos federal y estatal para acercar apoyos a sectores que requieren atención prioritaria.

El programa contempla entre sus beneficiarios a personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años, jóvenes y niñas y niños, con el propósito de contribuir a que las familias tengan acceso a alimentos y mejores condiciones para su desarrollo.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad, las despensas contienen alimentos nutritivos y equilibrados, seleccionados bajo criterios de calidad nutricional.

Puebla entrega 14 mil 700 despensas del programa Alimentación Imparable. (Cortesía)

DIF Puebla Capital acerca despensas a grupos de atención prioritaria

El director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, señaló que Alimentación Imparable está diseñado para llegar a los hogares que más necesitan este tipo de apoyos.

La estrategia forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad para atender el rezago alimentario y fortalecer las condiciones de bienestar de las familias.

Las entregas realizadas en San Jerónimo Caleras y Lomas de San Miguel permiten acercar productos de la canasta básica directamente a las comunidades y ampliar la cobertura de atención a los grupos prioritarios.

El programa Alimentación Imparable se ha consolidado como una de las acciones sociales del Gobierno de la Ciudad de Puebla para brindar apoyo alimentario a las familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

A través del DIF Puebla Capital, la administración municipal busca fortalecer una política de atención con enfoque social y contribuir a generar igualdad de oportunidades y mejores condiciones de bienestar para los habitantes de la capital poblana.