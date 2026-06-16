El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui entregó los trabajos de rehabilitación vial de la calle Ejido en la Junta Auxiliar de San Baltazar Campeche, una obra que beneficiará directamente a más de 13 mil 600 habitantes de la zona.

la intervención forma parte de la estrategia #Calles Al100, impulsada por el Gobierno de la Ciudad para fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad en distintos puntos de Puebla Capital.

Nuestro compromiso es seguir transformando Puebla Capital con obras viales que mejoren la calidad de vida de nuestra gente y fortalezcan la conectividad en toda la ciudad. Pepe Chedraui, presidente municipal de Puebla

Rehabilitación vial mejora la movilidad en San Baltazar Campeche

Durante la entrega de la obra, el presidente municipal Pepe Chedraui destacó que la modernización de esta vialidad responde al compromiso de la administración municipal de construir calles más accesibles, seguras y funcionales para la ciudadanía.

Asimismo, señaló que la estrategia Calles al 100 continuará impulsando la mejora de circuitos viales en juntas auxiliares y diferentes zonas del municipio.

Por su parte, el director general de Agua de Puebla, Jordi Bosch Bragado, resaltó la coordinación entre el organismo y el Gobierno Municipal para desarrollar proyectos integrales que generen beneficios directos para la población.

Los trabajos de rehabilitación de la calle Ejido representan un paso más en la consolidación de una infraestructura vial moderna y eficiente para Puebla Capital. Jordi Bosch Bragado, director general de Agua de Puebla

Calle Ejido recibió mejoras integrales de infraestructura

El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que la obra contempló la intervención de 7 mil 620 metros cuadrados mediante trabajos de construcción de subrasante base hidráulica, banquetas con guía podotáctil para personas con discapacidad visual, guarniciones, rampas y bolardos.

Además, se realizaron labores de señalización horizontal y vertical, así como la instalación de luminarias para fortalecer la seguridad vial

El funcionario detalló que se colocó carpeta asfáltica en una longitud de 593.38 metros, con un ancho promedio de 8.65 metros y una superficie de pavimento de 5 mil 131 metros cuadrados.

Esta obra, impactará positivamente a habitantes de colonias como Anzures, Insurgentes Centro, Jardines de San Manuel y San Baltazar Campeche.

El gobernador de Puebla, Pepe Chedraui destacó que este tipo de proyectos contribuyen a fortalecer la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias poblanas, además de mejorar la conectividad entre distintos sectores de la capital.